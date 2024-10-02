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▲擁有「人間YSL」的Rosé出席巴黎時裝週看秀，一頭金髮美到發光，纖細的身材也引起眾人討論。（圖／Rosé IG）

▲Rosé在演唱會表演時也被粉絲捕捉到肋骨明顯凸起的畫面。（圖／翻攝自Rosé粉絲團）

BLACKPINK成員Rosé（朴彩英）是品牌Yves Saint Laurent（YSL）的全球代言人，日前她受邀出席巴黎時裝週的YSL 2025年春夏大秀，一頭微捲金髮搭配皮草外套，看起來性感又慵懶，不過Rosé過瘦的身材引起粉絲高度關注。只見穿上高跟鞋的她，筆直大長腿看起來極度纖細，宛如兩根牙籤在走動，讓粉絲看了好心疼，甚至還有人驚呼：「這雙腿看起來像是要斷了吧？」Rosé日前出席巴黎時裝週看秀，只見她身穿性感蕾絲緞面連身裙，搭配毛茸茸的皮草外套小露香肩，金色秀髮燙捲營造慵懶氛圍，加上浮誇的大珍珠耳環，整個人時尚感滿滿，但Rosé過瘦的身材再度引起粉絲注意。Threads上也有網友貼出Rosé的影片討論，「這腿恐怕是要斷了吧？韓國的審美真的很可怕」、「感覺她就是天生瘦的身材，從小到大都沒胖過，只是剛出道時臉上嬰兒肥很嚴重，沒人發現她很瘦而已」、「不覺得肉（Rosé）有在減肥，因為她本來就很瘦，我有一個朋友也是這種體質跟身材」。許多粉絲都表示Rosé身材本來就很纖細，「牙籤腿」並非刻意減肥而來的。去年BLACKPINK開演唱會時，Rosé在台上勁歌熱舞，也被發現跳舞時肋骨凸出相當明顯，全身上下沒有一絲贅肉，和肉嘟嘟的臉蛋形成明顯對比。根據官方公布的數字，Rosé身高為168公分，體重只有44公斤，BMI確實過輕；她雖然沒有刻意節食，但過去受訪時曾提到，自己晚上不會吃口味重的東西，避免隔一天水腫，上鏡頭不好看，加上女團高強度的練舞、表演，Rosé的身材確實很難胖起來。而近日Rosé簽約大西洋唱片（Atlantic Records）公司，今（2）日她也在IG驚喜宣布好消息，自己將推出首張正規專輯《rosie》，她表示專輯將在今年12月6日正式發行，「我把我的血淚灌進了這張專輯裡，我等不及讓你們聽見我的這本『小日誌』」。Rosé說專輯名稱「rosie」是家人和朋友常喊她的小名，她也希望藉此更拉近與粉絲的距離。