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▲山陀兒颱風（Krathon）持續緩步朝北前進，今（2）日也已經讓全台停班停課，因此許多上班族、婆媽都前往賣場採購，泡麵也成為熱銷商品。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲蔡阿嘎先試吃「金車漢堡濃厚豚骨麵」，發現口味相當好吃，認為挖到寶了。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎認為「維力素食炸醬麵」跟一般版本維力炸醬麵口味完全一樣。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

▲蔡阿嘎試吃「新竹素食調合米粉」，表示就算用泡的吃起來也像現煮。（圖／翻攝蔡阿嘎臉書）

山陀兒颱風（Krathon）持續緩步朝北前進，今（2）日也已經讓全台停班停課，因此許多上班族、婆媽都前往賣場採購，泡麵也成為熱銷商品，YouTuber蔡阿嘎也前往自家巷口的全聯，發現泡麵貨架幾乎被掃空，剩3款泡麵剩最多，於是他決定全部買回家實際試吃，卻驚呼「挖到寶了」。由於山陀兒颱風移動速度超慢，預計將在明（3）日上午才會以「中颱或輕颱」強度登陸台灣「嘉義以南」陸地，預計影響時程會拉長，也讓許多民眾前往賣場儲備糧食，尤其蔬菜、泡麵的貨架更是一掃而空。YouTuber常青樹蔡阿嘎也發出影片分享，自己前往巷口全聯購買物資，意外發現了泡麵區已經被一掃而空，但卻有3款泡麵剩下最多，因此決定製作「颱風天滯銷泡麵TOP3」，分別是「金車漢堡濃厚豚骨麵」、「維力素食炸醬麵」、「新竹素食調合米粉」。蔡阿嘎隨後將這三款泡麵通通買回家，進行試吃，第一款上陣的是「金車漢堡濃厚豚骨麵」，蔡阿嘎喝一口湯、吃一坨麵之後，直接大喊「不錯耶！挖到寶」。第二款「維力素食炸醬麵」，蔡阿嘎吃下之後也認為，與超熱銷的一般版維力炸醬麵同樣好吃，旁邊的工作室成員也吃了一口，同樣認為「就一般的維力炸醬麵阿」。壓軸上陣的「新竹素食調合米粉」，蔡阿嘎也是先喝一口湯，認為湯頭蠻香的，吃一口米粉後，也直接笑出來「很好吃阿」，他們用泡的方式調理，但吃起來卻也很像現煮的，也讓這部「颱風天滯銷泡麵TOP3」意外變成大推榜單。許多粉絲看完之後，也紛紛笑稱，「素食維力炸醬麵真的跟葷的維力炸醬麵一模一樣啊」、「金車上次也是全聯滯銷當特價品賣，結果買回來發現蠻好吃的啊」、「很多人都被包裝上的素食誤導了，其實一樣好吃」、「阿嘎拍完這個影片，之後再回去看看應該都沒了」、「素食米粉好吃，吃重口味可加一點沙茶醬跟辣豆瓣醬」。