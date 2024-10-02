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▲吳慷仁今日一早將臉書封面換成在窄巷中抬頭望見陽光的照片，粉絲也紛紛留言送上祝福。（圖／吳慷仁臉書）

▲吳慷仁出道17年，已經有影帝殊榮獲獎無數。（圖／吳慷仁臉書）

入圍本屆金鐘獎的金馬影帝吳慷仁，日前宣布加入中國經紀公司「壹心娛樂」，昨（1）日發文慶祝中國國慶，引起外界批評聲浪。今日稍早吳慷仁悄悄更新臉書封面照，引來網路上熱烈討論，認為他似乎在表明這幾天的心境。吳慷仁今日稍早低調更新臉書動態，他將臉書封面更換成1張窄巷夾縫中露出曙光的照片，雖然沒有附上任何文字說明，但似乎意味深長，想藉由照片說明現在的心情。貼文曝光後瞬間引發討論，台灣粉絲對吳慷仁相對溫和，大多給予祝福及正面鼓勵，「走出去就看見有陽光的世界」、「慷仁哥加油，期待你新作品」、「發展順利」、「永遠支持你」，其中也有人指出這張照片的地點是在香港。41歲吳慷仁憑藉台劇《下一站，幸福》打開知名度，2015年曾以《麻醉風暴》拿下金鐘獎迷你劇集男配角，2016年再以《一把青》拿下金鐘視帝，2017年以電影《白蟻：慾望謎網》拿下台北電影節影帝，2023在電影《富都青年》飾演聾啞人士，榮獲金馬影帝，今年又演活《有生之年》的中年魯蛇，入圍金鐘獎視帝，演技實力備受肯定，獲獎無數。