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▲婁燁新作《一部未完成的電影》入圍本屆金馬獎最佳劇情片、導演等大獎。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲顏值不高、成就頗高的《漂亮朋友》，是本屆金馬獎入圍多項大獎的黑馬，包括最佳劇情片、導演都得到提名。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲入圍本屆金馬獎最佳劇情片與導演等大獎的《從今以後》，探討中老年女同志面對的困境。（圖／台北金馬影展執委會提供）

▲《默視錄》入圍金馬獎最佳影片、導演、男配角等大獎，來勢洶洶。（圖／台北金馬影展執委會提供）

第61屆金馬獎最佳影片與最佳導演入圍名單，再一次出現完美的重疊，包括《鬼才之道》與徐漢強、《漂亮朋友》與耿軍、《一部未完成的電影》與婁燁、《從今以後》與楊曜愷、《默視錄》與楊修華，使得這兩個重要大獎的角逐變得更激烈。提名11項大獎、在所有入圍影片中聲勢穩居冠軍的《鬼才之道》，藉鬼諷人展現獨特的黑色幽默，從暑假上映以來，就得到觀眾不少好評，現在更成為金馬入圍名單上的最大贏家。徐漢強曾以《返校》得到金馬獎最佳新導演獎，《鬼才之道》更上層樓要爭取最佳導演的榮耀，也是這次在最佳劇情片、導演兩個項目中唯一台灣代表。他目前人正在釜山要參加影展活動，得知《鬼才之道》是本屆金馬獎入圍最多項的電影，而且是提名最佳劇情片以及最佳導演的唯一台灣電影，感性表示：「謝謝Sony和監製、謝謝熱血衝刺的闆娘、謝謝所有跟鬼一樣強卻比任何人都溫暖的演員們，謝謝所有一起陪我跑到今天的工作夥伴，還有謝謝所有接住了《鬼才之道》感情的觀眾。謝謝所有的你們縱容著我、跟我一起穿著染血女高中生制服大吼大叫、像是沒有明天一樣、在這個荒謬的修羅場裡狂奔到最後一刻。如果沒有所有的你們守護著所有的脆弱和平凡，我不可能還能繼續在這條山路上跑著。」但徐漢強的對手也都不容小覷，包括中國名導婁燁，曾以《推拿》在金馬獎獲最佳影片等多項大獎，獨缺最佳導演獎。《一部未完成的電影》，講述劇組在武漢拍攝一部停拍多年的影片，卻又遇上疫情爆發、武漢即將封城，以假紀錄片的方式呈現所有人應對變故的過程，也是婁燁在《風中有朵雨做的雲》多年後再度有影片參加金馬獎競賽。《漂亮朋友》的耿軍，過去曾以《輕鬆＋愉快》提名金馬獎最佳導演，片子被金馬執委會執行長聞天祥形容是華語同志片「頂天立地」、同時踩到地板與頂到天花板的作品，因為一反過往大家習慣的同志影片多半是俊男或是美女掛帥，這部片由一群外表不特別出色的中年男子主演，但其高明的幽默感、開放的態度與精彩的節奏，讓評審們看了歎為觀止，也是今年多項入圍的大黑馬。《從今以後》楊曜愷也是繼《叔·叔》後再度殺入金馬獎，從上一回的男同志生活，改成聚焦女同志的困境，同樣有成為得主的實力。楊修華的《默視錄》從一樁失蹤案展開，用類型片的手法切入卻開展出超乎類型的世界觀，很值得注意。在最佳劇情片與導演成為遺珠的包括都獲多項提名的《餘燼》與鍾孟宏、《小雁與吳愛麗》及該片導演林書宇、《女兒的女兒》等。根據聞天祥的觀察，今年評審不僅欣賞對於性別、性向多元討論且和現實生活中現象有密切連結的影片，且片子採取「類型複合式」的展現也格外受到青睞，都是可以關注的面向。本屆金馬獎將於11月23日舉行頒獎典禮。