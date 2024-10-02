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▲吳慷仁（右起）、劉主平在《破浪男女》中的演出都被金馬獎評審認為是遺珠，但劉主平更受推崇，只以一票飲恨。（圖／台北双喜電影提供）

▲《破浪男女》吳慷仁大尺度演出爭取在金馬獎連莊入圍最佳男主角失利，沒有獲得足夠評審的青睞。（圖／台北双喜電影提供）

▲《角頭－大橋頭》演出性格詭異反派的張懷秋（右）是金馬獎評審眼中的最佳男配角遺珠。（圖／角頭文創 - GATAO MOVIE 臉書）

第61屆金馬獎入圍名單揭曉，根據金馬執委會執行長聞天祥透露，評審討論了8個小時，還是沒能把每個人的心中所愛全都送進名單上，包括《青春18×2 通往有你的旅程》許光漢、《破浪男女》吳慷仁與劉主平、《角頭—大橋頭》龍天翔和張懷秋等都成了遺珠。今年金馬入圍名單宣布前碰上颱風，但評審們提早一天到飯店，也針對名單展開8小時的討論，一如往年，一些還未正式公映的片子以黑馬之竄出，倒是魏德聖《BIG》、楊雅喆《破浪男女》都未能爭取到多項大獎提名，而獲得多項入圍的《小雁與吳愛麗》和《餘燼》，影片本身與導演都未獲提名，顯然競爭頗為激烈。聞天祥笑言：「你們問我說女主角是不是競爭最激烈，評審會說是最佳劇情短片。」影后遺珠包括《破浪男女》劉主平、《搖籃凡事》廖子妤、《愛的噩夢》項婕如、《虎毒不》談善言、《淺淺歲月》葉童、《鬼才之道》王淨、《春行》楊貴媚等都得到評審很高的評價，可是最多只能有5位入圍，劉主平尤其僅以1票之差飲恨，然而她在片中不只是大膽的情慾表演，或是揉眼睛的小動作，都十分的出彩的表演，評審鼓勵她再加油。反而同片一起全裸入鏡的上屆影帝吳慷仁，固然也有評審認為值得再獲提名，卻沒有劉主平「幾乎殺進榜單」的氣勢。片中從事「外送性愛服務員」的柯煒林則是男配角一項的遺珠。其餘的男配角遺珠除了《角頭—大橋頭》張懷秋與《漂亮朋友》薛寶鶴被認為是兩個最可惜的落選者外，尚有《刺心切骨》曹佑寧等。《青春18×2 通往有你的旅程》許光漢把18歲的少年感，及36歲的成熟都演得有模有樣，沒能繼去年再登上金馬準影帝名單，評審也覺得蠻可惜。此外，《默視錄》巫建和、《藍色太陽宮》李康生、《鬼才之道》陳柏霖、《我談的那場戀愛》張天賦等也是影帝獎的遺珠。最佳影片的遺珠包括《女兒的女兒》、《香巴拉》、《小雁與吳愛麗》、《餘燼》等。儘管《破浪男女》在重要大獎上幾乎都以些微之差落空，然而獲得最佳動作設計提名頗具意義，該片中不僅要讓男女主角們展現出大尺度的情慾畫面，事前都要和親密指導做詳細的溝通與設計，還有在水裡宛如芭蕾般優美的情色場面，因此也有水中動作的設計人員加入，加上柯煒林和梁湘華片子裡進行的綁縛式性愛，有不同面向的動作展現，因而這些部分的人員一起入圍了最佳動作設計，也是金馬史上首度在一部片涵蓋這麼廣的面相，並且有親密戲指導獲提名。今年金馬另值得一提的入圍影人組合最為國際化，且來自台灣和中國的參賽片數量差不多相等，香港也有72部，加上星馬、澳門，與其他60多部跨國合作的影片，金馬獎還是保有華人地區電影競賽中的獨特地位。本屆頒獎典禮將於11月23日（週六）舉行。