山陀兒颱風襲台！今（2）日全台22縣市停班停課，風雨越晚會越劇烈，為了自身安全，還是乖乖待在家追劇吧！包含YouTube、LINE TV、遠傳friDay影音等平台都有不少免費內容可以觀看，像是LINE TV有引發炫風的男團選秀節目「原子少年2」可以追；擁有大量正版動漫片單的木棉花，提供「間諜家家酒S1-S2」馬拉松直播；想要打發幼童MyVideo有「屁屁偵探」可看，但部分影片需要付費才能解鎖，或是要觀看廣告才能繼續收看。
🟡LINE TV：LINE TV除了有國外熱門影片，也有不少原創內容可以線上觀看，但如果不是付費會員，則需要觀看不可略過的廣告，此外，部分影集只有前幾集可以免費看，之後想看則要付費解鎖，近期熱門片單包含了男團選秀節目「原子少年2」免費追，還有現象級動畫大作鬼滅之刃、我推的孩子等強作。
📍熱門片單連結
◾原子少年2
◾好搭檔
◾鬼滅之刃 柱訓練篇
◾我推的孩子
◾換乘戀愛3
🟡MyVideo：MyVideo獨家提供王家衛首部執導電視劇「繁花」，號稱突破美學天花板，由胡歌、馬伊琍主演。話題十足的「今夜一起為愛鼓掌」楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧主演都有部分集數可免費觀看。由庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪擔任評審的選秀節目「一起聽團吧」進入關鍵賽事，以及實境節目「上船了各位！」可一次追。
📍熱門片單連結
◾上船了各位！
◾一起聽團吧
◾繁花
◾小魔女DoReMi
◾屁屁偵探
🟡遠傳friDay影音：有廚神白種元領軍展開的即興出差料理之旅「白Packer 2」，以及羅PD實境韓綜「地樂室的滴滴叭叭」可以免費看
📍熱門片單連結
◾地樂室的滴滴叭叭
◾是偶然嗎？
◾我獨自生活
◾白Packer 2
🟡木棉花YouTube ：木棉花代理日本眾多熱門動畫大作，頻道內有上百部動畫可以免費觀看。
📍熱門片單連結
◾《間諜家家酒S1-S2》馬拉松直播
◾擁有超常技能的異世界流浪美食家
◾關於我轉生變成史萊姆這檔事
◾進擊的巨人S1
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍熱門片單連結
◾原子少年2
◾好搭檔
◾鬼滅之刃 柱訓練篇
◾我推的孩子
◾換乘戀愛3
🟡MyVideo：MyVideo獨家提供王家衛首部執導電視劇「繁花」，號稱突破美學天花板，由胡歌、馬伊琍主演。話題十足的「今夜一起為愛鼓掌」楊謹華、陳嘉樺、楊祐寧主演都有部分集數可免費觀看。由庾澄慶、魏如萱、乱彈阿翔、陳君豪擔任評審的選秀節目「一起聽團吧」進入關鍵賽事，以及實境節目「上船了各位！」可一次追。
📍熱門片單連結
◾上船了各位！
◾一起聽團吧
◾繁花
◾小魔女DoReMi
◾屁屁偵探
🟡遠傳friDay影音：有廚神白種元領軍展開的即興出差料理之旅「白Packer 2」，以及羅PD實境韓綜「地樂室的滴滴叭叭」可以免費看
📍熱門片單連結
◾地樂室的滴滴叭叭
◾是偶然嗎？
◾我獨自生活
◾白Packer 2
🟡木棉花YouTube ：木棉花代理日本眾多熱門動畫大作，頻道內有上百部動畫可以免費觀看。
📍熱門片單連結
◾《間諜家家酒S1-S2》馬拉松直播
◾擁有超常技能的異世界流浪美食家
◾關於我轉生變成史萊姆這檔事
◾進擊的巨人S1
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。