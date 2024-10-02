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▲Jennie染上金髮，身穿極短熱褲搭配黑色絲襪，前衛造型引發兩極評價。（圖／Jennie IG）

▲Jennie的金色頭髮讓她的小麥膚色看起來更加黝黑，但也有網友認為Jennie金髮宛如洋娃娃。（圖／Jennie IG）

▲Jennie黑髮的模樣更顯氣質，身材曲線也相當完美。（圖／Jennie IG）

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie日前才因室內抽電子菸一事向外界公開道歉，昨（1）日她出席巴黎時裝週觀看香奈兒（Chanel）大秀時，又因為金髮、熱褲的造型引起關注；不少人認為這套衣服、妝髮相當不適合Jennie，看起來不僅顯黑還拉低她的氣質，「這樣打扮好廉價的感覺」。但也有網友認為，金髮的Jennie並未崩壞，反而更貼近「人間芭比」的形象，穿什麼都很好看。Jennie昨日以品牌大使的身分出席香奈兒在時裝週舉行的2025春夏大秀，只見她將一頭黑髮染金，身穿緊身的土耳其藍毛衣，搭配超短熱褲還有透黑絲襪，看起來造型相當前衛，一出場就成為鎂光燈焦點，不過這套妝造卻引起網友兩極評價。有人認為Jennie天生麗質，什麼造型都能駕馭，金髮也非常好看；但也有粉絲認為，金髮拉低了Jennie的顏值，看起來皮膚更黑且氣質不佳，台灣網友看了也紛紛留言：「這造型好不適合她」、「整個人看起來很奇怪欸」、「她感覺也不是很喜歡」、「我還是不太懂時尚」、「那件褲子讓人難以理解」、「雖然怕被攻擊，但我覺得這樣打扮好廉價的感覺，她其實可以有更好的妝造的說」。只見影片中，Jennie似乎也害怕走光，走起路來不太自在，但她還是敬業的跟大家揮手打招呼。Jennie今年7月才被拍到於國外化妝室抽菸的畫面，當時明明有其他化妝師在現場忙碌，她卻旁若無人吐煙，影片曝光讓Jennie清純形象大翻車。雖然義大利對於電子菸還沒有很詳細的規範，不過韓國許多粉絲表示無法接受；Jennie當時也曾出面道歉，但隨後她又在採訪時表示：「如果韓國人認為這是錯的，我就必須改正」，似乎道歉並非出自本心，再度遭到炎上，爭議燒身。