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▲2日凌晨，新北新莊區民本街某出租套房火警，曾男到派出所報案，遭警方認出是縱火犯當場拘提。（圖／翻攝畫面）

今（2日）凌晨2時許，新北市新莊區、某公寓4樓出租套房發生火警，釀吳姓情侶1傷1命危，涉嫌縱火的24歲曾姓男子，犯案後「扮女裝」恍神前往派出所報案，被警方發現他是去年一起案件的縱火犯，因檢方多次傳喚未到庭應訊，被發出拘票拘提。曾男被逮後供稱，因心情不好「在房間燒窗簾」釀禍，被警方依法移送偵辦。據了解，曾男過去有多項前科，去年12月間，他涉嫌於租屋處用卡式爐縱火，之後因檢方多次傳訊未到，1日晚間地檢署發出拘票拘提。今天凌晨2時許，曾男疑因心情不佳燒窗簾，抱著飼養的貓咪逃出，但火勢卻波及鄰屋，造成37歲的吳姓男子嗆傷送醫；32歲的吳姓女子一度無生命跡象，經搶救恢復意識，但仍未脫離險境。曾男平常多穿女裝，火災發生後帶著貓咪逃出，之後在民安西路攔下一台機車，請騎士載他至出所報案，被警方發現他涉及2起縱火案件，當場上銬逮捕。曾男供稱，因情不好在房間點燃窗簾，未料卻釀成火警，波及2人受傷送醫，被警方依法移送。