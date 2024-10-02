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颱風山陀兒持續龜速前進，台中市昨晚宣布今天停班課時，民眾湧進市長盧秀燕臉書歌頌，甚至大喊「總統好」，但中部從昨夜到今日上半天，僅有微風細雨，民眾懷疑停班課決策錯誤，譏諷她是「台中歷任以來最會放颱風假的市長」。盧秀燕上午受訪時，表示台中市風力預估有達到停班課標準，但颱風路徑難以預測，寧可小心，也不能掉以輕心，請大家切勿責怪氣象署，多給氣象署辛苦的同仁支持與鼓勵。台中市昨晚8時宣布今（2）日停班課，許多人高聲歡呼，因為山陀兒對中部影響最劇的時間應是明天，民眾認為可望連續兩天停班課，網友在盧秀燕臉書留言「市長媽媽最漂釀了」、「秀燕媽咪我愛你」，還有人直接喊「總統好」，獲得100多個讚。也有少數不認同，很擔心白白損失2天收入。昨天深夜中部地區雨勢和風勢都不大，今天一早還短暫出了太陽，台灣大道百貨公司附近的道路因人潮太多還塞車，懷疑錯放的民眾越來越多，抱怨「沒風沒雨到底放什麼假？」、「又一次無風無雨，台中可以早上6點再公告要不要上班上課嗎？」、「今天白放，明天又要放，景氣是很好嗎？」，還有人挖苦盧秀燕是「歷任以來最會放颱風假的市長」。盧秀燕上午主持防災應變中心會議，媒體問及此事，她表示昨天決定停班課，是根據中央氣象署提供的資料數據，台中將進入暴風圈，為陸上警戒區域，且風力預估達到停班課標準，平均風速達7級、最大陣風達10級，因此宣布停班課維護市民安全。盧秀燕請大家切勿責怪氣象署，山陀兒颱風路徑難以預測，速度緩慢、方向不停修正，原定方向北偏東，今日卻修正為北上或偏西，寧可小心，也不能掉以輕心；雖然強度下修，但須等到颱風遠離才能放心，請大家多給予氣象署辛苦的同仁支持與鼓勵。