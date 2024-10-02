我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Mana過去住在日本時，只有在國小時遇過一次颱風假，且當時爸爸還是要上班。（圖／翻攝我是Mana臉書）

山陀兒颱風（Krathon）持續緩步接近台灣，昨（1）日南台灣部分縣市率先放假，到了今（2）日則是全台灣22縣市全數放假。這也讓日籍正妹YouTuber「Mana」相當有感觸，認為「台灣停班停課太有效率」，同時表示「在日本怎麼可能」。目前在台灣高雄長住4年多的日籍網紅Mana，昨（1）日在高雄宣布放颱風假之後，就發出影片分享台灣人、日本人對於應對颱風的想法差異，他先是回憶起童年過往，「我在日本的時候，人生中只有一次有颱風假，那個時候是在國小，而且那時雖然我有颱風假，但是我的爸爸還要上班」。Mana也透露，，但台灣的話，則是在討論「」颱風來臨時，日本人、台灣人的想法是不一樣的。最後Mana也大讚台灣的行政單位決定停班停課的效率，因為當時Mana所處的市區風雨還不明顯，但就已經宣布放假，讓她驚呼「在日本怎麼可能，台灣真的太有效率了」。