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▲過去甜蜜的2人如今撕破臉，走上互告的局面，令人不勝唏噓。（圖／朴芝潤IG）

▲朴芝潤是KBS電視台主播出身，2008年離開KBS成為自由主播，2022年加入JDB娛樂後活躍於許多綜藝節目。（圖／朴芝潤IG）

南韓電視台主播夫妻崔東錫和朴芝潤2009年結婚，是外界眼中的模範夫妻，沒想到去年10月夫妻倆無預警宣布離婚，結束14年婚姻。近日更有消息指出雙方指控對方外遇，離婚風波愈演愈烈，震驚外界。根據韓媒報導，崔東上個月30日對朴芝潤及A男提出外遇賠償訴訟，指控2人因為有不當關係才會導致婚姻破裂。對此，朴芝潤方強烈否認，堅稱男方指控完全不實：「這項訴訟完全不實，且明知無法成立，卻依然提出，令人無法接受。」事實上，朴芝潤早在今年7月就針對1名B女提起外遇相關的損害賠償訴訟，針對外界的指控，崔東錫透過社交平台回應，堅稱相關指控完全不實，並強調真相將在法庭上揭曉。據悉該案已於8月在濟州家庭法院進行首場辯論，下1場預計將於本月29日進行。崔東錫與朴芝潤為KBS的同期主播，2人2009年走入禮堂，結婚14年育有1女1子，可說是相當幸福美滿的家庭，去年無預警宣布離婚，令許多觀眾相當驚訝。不過也有粉絲指出更早之前就有蛛絲馬跡，崔東錫曾在社群網站上發表「意味深長」的內容，像是「這是我一輩子最大的錯誤」、「不該跟不懂得珍惜的人締結緣分」等，似乎在攻擊前妻。如今演變成雙方互告外遇的局面，也讓外界看傻了眼。