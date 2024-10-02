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▲1日下午，雲林縣虎尾高中校車司機，因不滿遭學生檢舉，竟直接在車上毆打學生，影片被PO網之後引發輿論。（圖／翻攝畫面）

1日下午，雲林縣虎尾高中校車司機，因不滿遭學生檢舉，竟直接在車上毆打學生，影片被PO網之後引發輿論，校方知悉後隨即向客運業者反映，業者表示，獲報後已調換並停派該名司機，後續也會研議處分並調查是否予以停職，對此，縣府交通工務局表示，已要求客運業者加強教育訓練。據了解，校車是委託台西客運承包，該司機曾發生過丟包學生，亦或是未達時間就提早開車，導致部分學生還沒上車，還有中途下車買檳榔遭檢舉。該司機於1日下午，在車上問學生「是誰提出意見」，結果竟與學生爆發肢體衝突，過程影片被PO臉書、Thread，引發網友討論。而校方獲報後，隨即安排學生就醫檢查，並向客運業者反映，學生家長也報警提告。校方指出，業者已立即調換該名司機，更要求客運業者，不得讓該名司機擔任校內任何路線的專車司機。台西客運表示，涉毆打學生的司機已立即停派，強調會負起全責，將開會釐清事情經過，研議處分、調查是否停職。