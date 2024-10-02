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61歲的盧森堡「最強桌球阿嬤」倪夏蓮在WTT中國大滿貫女單32強戰，以0：3不敵日本名將、前奧運混雙金牌得主伊藤美誠，無緣16強。近期中國賽舉辦期間，正好是中國大陸的國慶日，祖籍在中國的倪夏蓮也很自責自己無法在家鄉奪勝，受訪時激動落淚。過去3次對決中，倪夏蓮面對打法狠辣的伊藤美誠都未能取勝，今天伊藤也是從頭壓制到尾，3局分別以11：7、11：2、11：5拿下，順利晉級，也取得對戰4連勝。倪夏蓮賽後相當自責，也落下眼淚。賽後倪夏蓮向來為她加油的中國球迷揮手，在走到混合採訪區後開始顯露情緒，落淚表示：「我也很想打得好一點、打敗她，很多人跟我說『打趴她』，我也想，可惜倪奶奶沒有這個能力，讓大家失望了，對不起、對不起、對不起。」中華人民共和國的國慶日，定在10月1日，這也是他們的建國日。1949年10月1日，中華人民共和國開國大典在北京天安門廣場舉行，宣布該國的合法政府正式成立。中國籍的倪夏蓮生涯曾2奪世界冠軍、3奪歐洲冠軍，5度出征奧運，在嫁給丈夫後定居於盧森堡。過去參加過5屆奧運，這是她第6次參賽，為桌球項目最年長的參賽的球員。倪夏蓮儘管已經年過六旬，但可別以為她參賽就是「陪公子讀書」，這位老將仍有一定的戰鬥力，去年在WTT支線賽貝魯特站，她接連戰勝我國陳思羽和韓國桌壇美女徐孝元奪冠，仍保持一定水準。