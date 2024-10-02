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2024WTT中國大滿貫賽，在中國北京市石景山區的首鋼園舉行，今（2）日我國單打手「山豬」廖振珽面對31歲丹麥老將Jonathan Groth，他在關鍵的第2局激戰後輸掉，最終打了4局以1：3落敗，無緣男單16強。中國大滿貫賽，總獎金為200萬美元，各項目冠軍將獲得2000點世界排名積分，在昨日舉行的32強賽事，我國的鄭怡靜、高承睿都順利晉級16強。不過林昀儒在首輪就敗給戰瑞典名將Anton Kallberg，遭到淘汰稍早進行的女單賽事，我國黃怡樺不敵中國世界排名107的18歲女將QIN Yuxuan，以0：3遭到橫掃，第3局比分飾懸殊的1：11，無緣16強。而另一場比賽，韓國「削球女神」徐孝元讓二追三、以3：2逆轉香港朱成竹晉級。男單方面，廖振珽這一場對戰Groth，首局8：11讓出；關鍵的第2局他一度以6：8落後，雖然之後連追3分反超，但最終仍以11：13讓出；第3局廖振珽雖以11：7扳回一城，但第4局氣力放盡，以3：11輸掉比賽。而其他男單賽事方面，中國名將林高遠拒絕被爆冷，以3：2驚險戰勝19歲的同胞小將陳垣宇；而另一名中國名將梁靖崑則是以3：0橫掃澳洲選手Sareen Aditya。