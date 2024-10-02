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▲許多民眾安全在家透過鏡頭觀浪，卻目睹了2隻猴子到現場觀浪，「做出最危險的示範」，提醒所有人類不要效仿 ！（圖／翻攝東部海岸國家風景區管理處）

山陀兒颱風（Krathon）持續在台灣西南部海域緩慢移動，今（2）日全台灣22縣市都宣布停班停課，提醒民眾沒事別出門，也千萬不要靠近海邊。不過今（2）日上午，在台東三仙台卻出現「2隻猴子」悠哉觀浪，畫面也讓人類哭笑不得。氣象署提醒，今（2）日台灣附近各沿海及離島風浪明顯偏大且有長浪發生，西南部沿海及恆春半島易有8至10公尺浪高，中部以北、為了讓民眾能安全地「待在家觀浪」，東部海岸國家風景區管理處也提供線上直播給民眾觀賞，沒想到今（2）日上午7時05分，在台東三仙台知名的跨海步橋旁，卻出現了1隻猴子跑到海岸旁，直接坐在岩石上悠哉觀浪，幾秒鐘之後又跑來另一隻夥伴，一起坐在石頭上，「2隻猴子」就這樣浪漫看海好一陣子，之後才往跨海步橋下移動，從畫面中消失。這樣的奇景也讓海管處小編苦笑，「有即時影像以來，海編也是第一次在三仙台鏡頭前看到猴子，但這樣是不對的，雖然風浪稍小些，但颱風天在岸邊觀浪還是很危險的！大家不可以學猴子喔！(雖然有點可愛)」。大批觀眾也紛紛回應，「猴子們真的做了最壞的示範！大家不能學牠們哦」、「這不是我期望的猴子，但也很棒」、「原理我都懂，但為什麼猴子這麼大」、「我還以為是騎摩托車的那個品種」、「跟我想到的『猴子』不太一樣」。猴子觀浪的有趣畫面看完之後，讓我們再來關注山陀兒颱風的最新動態，目前山陀兒颱風已經在今（2）日凌晨減弱為「中度颱風」，中央氣象署預估，颱風將在明（3）日以「中颱或輕颱」登陸「嘉義以南」的陸地在山陀兒颱風影響期間，「花東、南部平地和山區、中部山區、東北部山區」會有「豪雨等級以上」的雨量。