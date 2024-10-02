我是廣告 請繼續往下閱讀

▲山陀兒雖然一直在減弱，但登陸台灣時，仍會是一顆結構完整的颱風。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

▲預估今天深夜至明（3）日清晨，登陸「嘉義、台南或高雄」，登陸後會受到台灣山脈的輪番挑戰。（圖／天氣風險 WeatherRisk 臉書）

▲今天花東、恆春半島、屏東會持續有雨，南部也有明顯降雨，且會逐漸往北擴展。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風除了雨勢驚人外，也可能替南台灣登陸點附近帶來16至17級的強陣風，請民眾多加防範。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）強度還會減弱，影響台灣的時間也拉長，今（2）日路徑往北接近台灣，目前「海上陸上颱風警報」持續發布，，隨後沿西半部北上，期間颱風結構受中央山脈嚴重破壞，，屆時颱風警報將解除，改發「熱帶性低氣壓特報」。山陀兒颱風今天下午2時，中心位置高雄的西南方約130公里的海面上，以每小時8公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速達到每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風在今天中午過後，終於有「起跑」的感覺，路徑在也從原先的「登陸後往東北橫切台灣」，變成，目前還有調整空間，，只能預估今天深夜至明（3）日清晨，登陸「嘉義、台南或高雄」。颱風強度部分，山陀兒颱風捲入過多乾空氣，導致它在台灣南部一直減弱，；山陀兒登陸後速度也不快，可能山陀兒颱風影響，伍婉華提醒，新北沿海、基隆北海岸因為雲系掃入，雨勢也會增多，西北部有較短暫的零星降雨；南台灣雨勢要等到颱風登陸、逐漸減弱後，才會慢慢趨緩，北台灣則是颱風減弱還是會有明顯風雨。⚠️：屏東縣山區、臺東縣：屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區：臺北市山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、雲林縣、宜蘭縣此外，山陀兒颱風也特各縣市帶來強勁風勢，包括蘭嶼12級、東吉島11級，桃園新屋、台東成功、彭佳嶼10級。提醒民眾，，桃園至台中、台東、新北沿海易有9至10級強陣風，⚠️基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門、馬祖。原先許多專家推測，山陀兒颱風北上可能和「入秋第一波東北季風」產生「共伴效應」，替北台灣帶來異常降雨，前中央氣象局局長鄭明典最新說明，，算是有共伴雲系發展。但是山陀兒颱風位置偏西，共伴雲系無法往地形舉升處接近，因此可以說共伴效應不會發生。但是，