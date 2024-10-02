山陀兒颱風（Krathon，泰國提供）強度還會減弱，影響台灣的時間也拉長，今（2）日路徑往北接近台灣，目前「海上陸上颱風警報」持續發布，中央氣象署預估今天深夜至明（3）日清晨登陸「嘉義、台南或高雄」，隨後沿西半部北上，期間颱風結構受中央山脈嚴重破壞，週五（10/4）有機會在台灣上空減弱為「熱帶性低氣壓」，屆時颱風警報將解除，改發「熱帶性低氣壓特報」。
山陀兒颱風今天下午2時，中心位置高雄的西南方約130公里的海面上，以每小時8公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速達到每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。
山陀兒颱風路徑有做調整 登陸前可能變輕颱
氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風在今天中午過後，終於有「起跑」的感覺，路徑在也從原先的「登陸後往東北橫切台灣」，變成「登陸後沿著西半部北上」，目前還有調整空間，且颱風越靠近陸地，可能會產生中心抖動、飄移，只能預估今天深夜至明（3）日清晨，登陸「嘉義、台南或高雄」。
颱風強度部分，山陀兒颱風捲入過多乾空氣，導致它在台灣南部一直減弱，在登陸台灣前，山陀兒有機會「維持輕颱」或「成為輕颱」，登陸前就消散的情況低機率出現；山陀兒登陸後速度也不快，可能週五上半天才從北部出海，期間會受到台灣山脈的輪番挑戰，也有可能「還沒出海，就降級成熱帶性低氣壓。」
山陀兒颱風逼近 氣象署發「豪雨特報、強風警告」
山陀兒颱風影響，伍婉華提醒，今天花東、恆春半島、屏東會持續有雨；南部也有明顯降雨，且會逐漸往北擴展；新北沿海、基隆北海岸因為雲系掃入，雨勢也會增多，西北部有較短暫的零星降雨；南台灣雨勢要等到颱風登陸、逐漸減弱後，才會慢慢趨緩，北台灣則是颱風減弱還是會有明顯風雨。
⚠️10/2 豪雨特報
🟡超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
🟡大豪雨：屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
🟡豪雨：臺北市山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
🟡大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、雲林縣、宜蘭縣
此外，山陀兒颱風也特各縣市帶來強勁風勢，包括蘭嶼12級、東吉島11級，桃園新屋、台東成功、彭佳嶼10級。提醒民眾，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南、桃園至台中沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、台東、新北沿海易有9至10級強陣風，明天清晨，台南、高雄、屏東沿海將有14級強陣風。
⚠️10/2 陸上強風特報：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門、馬祖。
山陀兒颱風還有共伴效應？鄭明典解釋了
原先許多專家推測，山陀兒颱風北上可能和「入秋第一波東北季風」產生「共伴效應」，替北台灣帶來異常降雨，前中央氣象局局長鄭明典最新說明，颱風外圍環流已經和鋒面雲系接觸，也有一些對流增強的現象，算是有共伴雲系發展。
但是山陀兒颱風位置偏西，共伴雲系無法往地形舉升處接近，因此可以說共伴效應不會發生。但是，「這不表示不會下雨，東北風直接吹到台灣北端，東北風加上鋒面雨型還是會帶來降雨。」
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山陀兒颱風路徑有做調整 登陸前可能變輕颱
氣象署簡任技正伍婉華說明，山陀兒颱風在今天中午過後，終於有「起跑」的感覺，路徑在也從原先的「登陸後往東北橫切台灣」，變成「登陸後沿著西半部北上」，目前還有調整空間，且颱風越靠近陸地，可能會產生中心抖動、飄移，只能預估今天深夜至明（3）日清晨，登陸「嘉義、台南或高雄」。
颱風強度部分，山陀兒颱風捲入過多乾空氣，導致它在台灣南部一直減弱，在登陸台灣前，山陀兒有機會「維持輕颱」或「成為輕颱」，登陸前就消散的情況低機率出現；山陀兒登陸後速度也不快，可能週五上半天才從北部出海，期間會受到台灣山脈的輪番挑戰，也有可能「還沒出海，就降級成熱帶性低氣壓。」
山陀兒颱風逼近 氣象署發「豪雨特報、強風警告」
山陀兒颱風影響，伍婉華提醒，今天花東、恆春半島、屏東會持續有雨；南部也有明顯降雨，且會逐漸往北擴展；新北沿海、基隆北海岸因為雲系掃入，雨勢也會增多，西北部有較短暫的零星降雨；南台灣雨勢要等到颱風登陸、逐漸減弱後，才會慢慢趨緩，北台灣則是颱風減弱還是會有明顯風雨。
⚠️10/2 豪雨特報
🟡超大豪雨：屏東縣山區、臺東縣
🟡大豪雨：屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區
🟡豪雨：臺北市山區、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣山區、花蓮縣、蘭嶼綠島、澎湖縣
🟡大雨：基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、雲林縣、宜蘭縣
此外，山陀兒颱風也特各縣市帶來強勁風勢，包括蘭嶼12級、東吉島11級，桃園新屋、台東成功、彭佳嶼10級。提醒民眾，彰化、雲林、嘉義縣、台南以南、桃園至台中沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有11至13級強陣風，桃園至台中、台東、新北沿海易有9至10級強陣風，明天清晨，台南、高雄、屏東沿海將有14級強陣風。
⚠️10/2 陸上強風特報：基隆北海岸、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門、馬祖。
山陀兒颱風還有共伴效應？鄭明典解釋了
原先許多專家推測，山陀兒颱風北上可能和「入秋第一波東北季風」產生「共伴效應」，替北台灣帶來異常降雨，前中央氣象局局長鄭明典最新說明，颱風外圍環流已經和鋒面雲系接觸，也有一些對流增強的現象，算是有共伴雲系發展。
但是山陀兒颱風位置偏西，共伴雲系無法往地形舉升處接近，因此可以說共伴效應不會發生。但是，「這不表示不會下雨，東北風直接吹到台灣北端，東北風加上鋒面雨型還是會帶來降雨。」
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