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美國副總統辯論落幕後，《CNN》委託獨立民調機構SSRS進行的即時民調顯示，51％的受訪者認為共和黨副總統候選人范斯（JD Vance）表現較好，49％的人則覺得民主黨的華茲（Tim Walz）表現較佳，范斯以微弱優勢險勝，基本可說是勢均力敵。而辯論結束後，多位美國政要也說出他們的看法，幾乎都毫不猶豫支持自己政黨的候選人。民主黨籍的科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）認為，川普之所以失格，是因為他無法接受自由和公平投票的結果，在這方面，川普與曾任他副手的彭斯（Mike Pence）完全不同，彭斯好歹還會尊重選舉結果。至於范斯則沒有與川普保持距離，所以川普身邊並沒有人能在他最糟糕的時候挺身而出，這可能對美國的民主構成威脅。民主黨籍的亞利桑納州聯邦參議員、前太空人凱利（Mark Kelly）也批評，川普和范斯都沒有真正為美國的婦女著想，也沒有想維護她們的權利，形容美國的婦女處於生命危險中，特別是喬治亞州就有1名婦女，因為川普打破羅訴韋德案而死亡，所以誰會與美國的女性站在一起、誰並不真正關心她們的健康，今晚的辯論應該已經展示的很清楚了。相反的，共和黨籍的紐約州聯邦眾議員史蒂芬尼克（Elise Sefanik）則力挺范斯，認為范斯的表現無疑是「壓倒性」的優秀，一些對於美國人民來說非常重要的問題，他勇於直球面對，也就是移民危機，並指控賀錦麗作為拜登的邊境沙皇，開放邊境導致大量非法移民湧入。除此以外，史蒂芬尼克也表示，民主黨執政下，不只非法移民，還有國安危機、經濟危機，許多美國家庭正遭受通貨膨脹之苦；反觀范斯的人生經歷，與眾多美國家庭是如此契合，也對他們因賀錦麗執政的失敗，所遭遇的困境感同身受。