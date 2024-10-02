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▲黃明志先前與陳芳語合唱浪漫情歌〈玻璃心〉，不過歌詞都在暗諷小粉紅。（圖／亞洲通文創提供）

10月1日是中國國慶日，不少在中國大陸發展的藝人會在微博發文祝賀，像是入圍本屆金鐘獎的影帝吳慷仁，日前剛宣布加入中國經紀公司「壹心娛樂」，隨即發文慶祝中國國慶，另外還有歐陽娜娜、王力宏、張韶涵、楊丞琳等人。而一向和中國政府不對盤的馬來西亞歌手黃明志，也在這天發文，不過不是慶祝中國國慶，而是慶祝過去和陳芳語合唱的〈玻璃心〉YouTube播放量創新高，還強調「沒有別的意思」，看起來格外諷刺。黃明志昨（1）日在臉書慶祝，3年前和陳芳語合唱的〈玻璃心〉，這首歌曲在YouTube突破了7300萬播放量，他還說，「不要問我為什麼要特地在今天Share多一次這首歌，我只是在跟大家報告最新的播放量而已，完完全全沒有任何其他的意思…真的。」另外，他還分享〈龍的傳人〉在YouTube也快突破1100萬了，並再次強調「這也只是分享，沒有別的意思，真的。」不過其實有聽過黃明志〈玻璃心〉的粉絲都知道，這首歌其實是在暗諷中國政府和小粉紅，甚至在中國遭到禁播，大陸平台也將黃明志及陳芳語的作品全面下架禁播；〈龍的傳人〉歌詞也有濃濃的嘲諷意味，內容包含假唱、動態清零和科目三等，黃明志還找來歌手「小熊為你」合唱，極盡嘲諷，這首歌剛推出時，還被封為最新的「辱華神曲」。而黃明志日前也透露，自己早就被中國大陸列為黑名單，收入和工作都受到影響，還有人從柬埔寨打電話給他的家人，進而要求他將〈玻璃心〉及〈龍的傳人〉2首歌的MV下架，永遠消失在各大平台上，且「費用」都好商量，如果沒有照做恐怕會有生命危險。但黃明志日前現身記者會表示，即使面對這種狀況，自己也不怕，且以創作人的角度來看，認為自己沒有錯，「覺得好玩就去創作，這是創作人最大的自由。」