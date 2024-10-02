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▲髮型師Miyake本來是節目固定班底，如今惹出風波被暫停合作。（圖／Miyake IG）

▲▼Miyake惹出風波，她跟電視台都公開向當事人道歉了。（圖／Miyake Threads、東森電視官網）

▲當事人抗議自己照片遭《小姐不熙娣》節目組取用，卻沒有事先收到通知，此事引起上萬人關注。（圖／翻攝自Threads）

女星小S（徐熙娣）和助理主持人派翠克今年憑藉節目《小姐不熙娣》入圍第59屆綜藝節目最佳主持人獎，不過近日《小姐不熙娣》播出內容引發風波。原來是節目固定班底髮型師Miyake（米亞奇）在節目上公布變性好友的照片，未取得對方同意就幫人家「公開出櫃」，引起網友砲轟。對此，Miyake公開道歉，電視台昨（1）日也正式發出聲明，強調已與Miyake暫停合作，未來播出內容會更嚴格把關。針對Miyake在節目《小姐不熙娣》引發的爭議，東森電視台昨日發出道歉聲明，內容指出當時製作單位在播出前有跟Miyake確認資料來源是否可用，獲得肯定的答覆並請Miyake簽署播出同意書後，才知道原來Miyake並未獲得當事人同意，因此造成當事人困擾。對此，電視台回應：「本台及製作單位深感抱歉與遺憾，並將暫停邀約該來賓。本台今後將加強向節目來賓宣導權利保護之重要性，往後對於節目內容亦會更加嚴格把關」。Miyake在被網友炎上後，也於Threads留言公開向當事人道歉，「真的都因為我本人的疏忽， 我誠心致上最大的歉意， 我的出發點完全只有全然發自內心的想要稱讚XX（當事人名字）， 覺得她真的非常漂亮， 卻在我分享的當下不夠謹慎， 沒有經過深思熟慮、沒有經過本人同意的狀況下公布了她的身分， 確實是我的不對。」Miyake說此事確實幫她上了寶貴的一課，未來會謹言慎行，不再重蹈覆轍。回顧事件起因，當時Miyake在節目上分享，她認識一名不太熟的友人，對方原本是男生，最後跑去變性；她還大方提供該名友人的照片，沒有打馬賽克就在節目上播出。事後當事人於Threads發文，憤怒表示：「《小姐不熙娣》節目上放的照片是我。」當事人怒罵節目及Miyake：「我是跨性別，但我沒主動跟人告知生理性別前，我覺得不用幫我跟全世界說，這跟強迫出櫃有什麼差別」。她認為自己已經算是沒有特別在意性別的人了，如果今天被公開照片的對象是一個默默生活、周遭沒人知道他本來是男生的跨性別者，那內心該有多受傷？當事人也痛批製作單位：「拿別人照片放在節目上有肖像權問題，都不用問當事人的嗎？」足見節目在播出前並未取得她本人的同意，此事也讓電視台及節目形象受到打擊，目前該片段已被下架。