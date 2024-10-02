山陀兒颱風來襲，交通部公路局截至今（2）日13時00分止，針對10處路段實施預警性封閉，另0處實施道路災阻路段。
1. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。
2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，2日上午8:00~8:20、10:00~10:20、12:00~13:00、15:00~15:20及17:00~18:00，開放5次通行，預計18時起實施預警性封閉。
3.臺東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，10:00~17:00開放通行，預計17時起實施預警性封閉。
4.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。
5.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。
6.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。
7.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。
8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。
9.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。
10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。
公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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1. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。
2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，2日上午8:00~8:20、10:00~10:20、12:00~13:00、15:00~15:20及17:00~18:00，開放5次通行，預計18時起實施預警性封閉。
3.臺東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，10:00~17:00開放通行，預計17時起實施預警性封閉。
4.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。
5.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。
6.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。
7.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。
8.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。
9.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。
10.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。
公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。
公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
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