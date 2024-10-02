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山陀兒颱風雖然在南部海域龜速慢行，但為台灣南半部帶來豪雨，台東太麻里溪也變得湍急洶湧。台東縣長饒慶鈴今（2）日視察時表示，麻里溪本來就是相對懂事的溪流，正常宣洩洪水的狀態，縣府也都密切監測雨勢升高的狀況，並預投消波塊。據氣象署資料，山陀兒颱風今天上午11時，中心位置高雄的西南方約130公里的海面上，以每小時8公里的速度，向北北東進行，近中心最大風速達到每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑220公里，十級風平均暴風半徑80公里。台東部分地區已開始進行預警性撤離，被問及撤村，饒慶鈴表示，請大家不要有恐慌心態，是只要有颱風警報，就會針對容易淹水地區，或是水保局研判警戒，預警性的請民眾到比較安全的地方預警性避難，太麻里溪本來就是相對懂事的溪流，正常宣洩洪水的狀態，縣府也都密切監測雨勢升高的狀況，並預投消波塊，都會警戒保護民眾平安。