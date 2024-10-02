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▲胡婉玲無預警自請退休，離開待了超過20年的民視，引發關注。（圖／胡婉玲臉書）

▲對於週刊爆料，胡婉玲雖然沒有正面回應，卻在臉書發文，疑似隔空喊話。（圖／胡婉玲臉書）

資深媒體人胡婉玲上（9）月證實辭去民視新聞傳播群副總經理的職務，離開27年的老東家，震驚業界，先前她才在臉書抒發心情，意有所指表示：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！」今（2）週刊報導，胡婉玲離職內幕，指她有濫用公務車、霸凌下級等情事，對此，胡婉玲再度發文，疑似隔空回應：「走自己的路，讓風景隨行。」胡婉玲1997年4月民視上任，被視為大台柱，曾擔任新聞台《新聞觀測站》、《台灣演義》製作人、主持人，27年來勞心勞力，先前卻突然丟下震撼彈，又在臉書寫下：「離開，並不是我的選擇，但情非得已！面對逆境，還是該樂觀以對！」影射自己是「非自願離職」，讓外界霧裡看花，瘋猜其中是否有內幕。根據《鏡週刊》報導，胡婉玲會「被離職」的原因有許多，包括濫用公務車、收視率沒有提升、金錢往來有疑慮、新聞品味等等，甚至還曾傳出霸凌案，造成同事一一離職，才因此讓董事會下令處理，報導指出，胡婉玲已經找到下家公司，將轉戰國家級媒體，對此，民視執行副總許念台也回應自己不清楚。對於週刊爆料，胡婉玲雖然沒有正面回應，卻在臉書發文表示：「寧靜致遠，清風自來！花開有聲鳥自啼，風過無痕水湍流！且走自己的路，讓風景隨行！」疑似隔空喊話，引來不少網友為她加油打氣，紛紛直呼：「感謝與支持婉玲副總！」、「花若盛開，蝴蝶自來，祝心想事成幸福」、「且走且慢欣賞，路的兩旁均是美景」、「柳暗花明又一村，下一站會更好！」