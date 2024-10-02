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▲席琳娜的品牌「Rare Beauty」美妝用品在美國各地廣受歡迎，銷量相當好，也讓她的財富越累積越高。（圖／摘自IG）

▲席琳娜（左）和泰勒絲是眾所周知的超級好朋友，如今彼此的財富也相差無幾，都非常有錢。（圖／摘自IG）

從迪士尼頻道偶像崛起的席琳娜，現在不但是32歲的輕熟女，也擁有大多數人們只能夢想的豐厚身家，根據彭博社估計，她目前的財產高達13億美元（約合台幣414億餘元），和她紅遍樂壇的好姐妹泰勒絲相差無幾。對於這麼驚人的財富，她卻不願多提，把話講得很明白：「我認為談錢真的讓人很不舒服。」觀眾印象中的席琳娜，常常是迪士尼頻道影集《少年魔法師》裡的俏皮、可愛模樣，她因為這齣影集在很小的年紀就已是高知名度紅星，當然為她賺進大筆收入，可是據彭博社指出，她目前高達8成的利益是經營美妝品牌「Rare Beauty」而來，所推出的產品廣受美國各地女性歡迎，甚至在大型連鎖美妝專賣店Sephora中是銷量最佳的品牌之一，使席琳娜的身家急速成長，打進10億美元富豪的行列。過去席琳娜在影視節目中的演出，以及推出個人專輯唱片的收入，和賣美妝比起來是小巫見大巫。她曾經只被視為「泰勒絲身旁的好友」，現在財產與泰勒絲幾乎不相上下，彼此都是富到流油的超級有錢人。可是她不愛談關於財產的話題，坦言：「我很感恩。我自己覺得談錢令人非常不舒服，但所有購買我產品的消費者真的應該居功，是他們讓我這個夢想能夠實現，我深感光榮與開心。」別看席琳娜年輕不算大已經有錢到下輩子也花不完，她的人生並非一直一帆風順，譬如她曾經因紅斑性狼瘡而腎衰竭到需要有人捐腎給她才能維持健康，也因此不可能懷孕、生子，她都不避諱對外公開。大家眼中她得到了不少，其實她也比一般人失去的更多。現在的她，享受追夢後的甜美果實，也不再只為了別人的眼光而活。