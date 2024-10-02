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▲台中市長盧秀燕擁抱慰問死者女兒。（圖／台中市政府提供，2024.10.02）

▲台中西屯區一處家具工廠清晨發生3死1傷火警，並波及旁邊鐵皮倉庫。（圖／台中市政府提供，2024.10.02）

台中西屯區一處家具工廠今天清晨發生3死1傷火警，市長盧秀燕趕往現場視察、安撫家屬情緒。她表示家具工廠沒有營運，純當倉庫使用，因老闆的太太在中秋節前後中風，原居住地要爬樓梯不方便，才搬到倉庫1樓暫時居住。由於場內堆置許多木材易燃物，迅速延燒且火勢極大，該處屬「特登」納管工廠，由市府輔導中，起火原因待調查釐清。台中市西屯區一處工廠，今（2）日清晨5點多傳出火警，70歲的郭姓老翁從火場中倉皇逃出，全身20%燒燙傷送台中榮總救治；68歲的妻子、24歲的兒子及鄭姓姪子葬身火場。旁邊2間鐵皮倉庫也遭波及，損失逾千萬元。當地里長透露，郭姓屋主熱心公益，上個禮拜才搬回這裡，沒想到就發生憾事。盧秀燕於主持災害應變中心會議後，趕赴現場關心，媒體追問火災工廠是否為違建，她表示家具工廠屬「特登」（特定工廠登記），正輔導改善，倉庫內很多易燃物，火勢延燒快速，火災地點是當倉庫使用。根據了解，70歲屋主有1兒4女，屋主太太中風，住進倉庫，由小兒子和姪子照顧，今天清晨不知何故發生火災。由於家具工廠面積大，市府擔心餘火，由消防局現場警戒清理中。市府經發局指出，這家沙發行是納管工廠，申請土地面積為791.56平方公尺，主要產品為木製傢俱製造。前年3月15日受理納管、今年8月23日核定工廠改善計畫，目前正進行消防及環保設施改善階段。都發局指出，家具工廠屬於違建，火調結束後將優先排拆。環保局表示，火警發生時曾造成下風處空氣品質變化，隨著火勢於10時許撲滅，且受颱風外圍環流影響，風勢較強，污染物快速擴散，中午前空品狀況已恢復正常。