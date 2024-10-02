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颱風山陀兒直撲台灣，各縣市嚴陣以待，對此總統賴清德昨日前往中央災害應變中心坐鎮，過程中6度詢問花蓮縣長徐榛蔚撤離人數，雙方手邊資料落差多達5000多人，讓場面略顯尷尬。國民黨立委王鴻薇砲轟賴清德是「暴走立威」，民進黨發言人卓冠廷今（2）日則表示，善意的詢問與關心撤離狀況，都可以被曲解成暴走立威，反嗆「颱風天操弄政治不是蠢就是壞」。卓冠廷說，總統賴清德昨日坐鎮中央災害應變中心，就為了第一時間掌握災情以及民眾撤離狀況。而為了釐清花蓮撤離人數6度向徐榛蔚確認撤離人數，因花蓮回答與回報的人數，落差高達5000人，徐榛蔚回答3000多人而花蓮縣府回報高達8259人。卓冠廷說，就算只有一個鄉親沒有安全撤離都是事關重大，更何況是5000人的差距，而善意詢問、關心撤離狀況，都可以被王鴻薇曲解成「暴走立威」，真正失控暴走的是在程序委員會叫囂的王鴻薇，反嗆「颱風天操弄政治不是蠢就是壞」。