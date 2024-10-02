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伊朗於當地時間1日晚間發射至少逾百枚彈道飛彈攻擊以色列境內主要城市，外交部今（2）日譴責嚴重破壞區域及全球和平穩定，中華民國台灣與全世界愛好和平的民主夥伴同聲予以譴責，並呼籲有關各方自制，以外交及溝通方式解決衝突，避免危機持續擴大。外交部表示，由於中東區域緊張情勢持續升溫，外交部再次籲請國人，近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗旅遊。正在以色列、黎巴嫩及伊朗從事商旅活動的國人務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與我國相關駐外館處取得聯繫。外交部指出，國人在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐約旦代表處急難救助電話：+962-79-5552605；如在伊朗遇到急難或緊急事故，請撥打我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-6453018；或外貿協會駐德黑蘭台貿中心電話：+98-21-8879-4243；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。