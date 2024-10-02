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▲中央氣象署提醒，西南部沿海須慎防颱風暴潮 及 海水倒灌的情形。（示意圖／NOWnews資料照）

詭譎多變的「秋颱」山陀兒颱風（Krathon），今（2）日凌晨減弱為「中度颱風」，其極度緩慢的移動速度與路徑變化，依舊考驗著各國氣象機構的預測實力。今（2）日下午2點各國氣象單位公布的最新路徑中，山陀兒登陸之後「西部大縱走」路徑也成為新共識，而專家也提醒，台灣有2個地區要特別慎防災情發生。國家災害防救科技中心（NCDR）持續匯整各國氣象機構針對山陀兒颱風的路徑預測，台灣時間今（2）日下午2點公佈的最新路徑中，除了最先預測山陀兒登陸之後會「西部大縱走」的日本氣象廳之外，包含我國中央氣象署、韓國氣象局，都預測是未來山陀兒會走的路線，且多數國家都認為山陀兒會在台灣上空消散，僅韓國氣象局認為山陀兒能撐過考驗，抵達台灣東北部外海才消失。除了「西部大縱走」路線之外，包含中國氣象局、美國海軍、香港天文台等機構，則認為山陀兒登陸之後會持續往東走，中國氣象局認為山陀兒會再碰上中央山脈後消失，美國海軍則預測山陀兒會沿著中央山脈北上，最後中心再度轉向西北部，最後在新竹附近消散。雖然各國預測的路徑持續造成話題，但氣象粉專「觀氣象看天氣」則認為，山陀兒登陸後路徑已不是重點，因為，並補充「登陸前後為全台風雨最顯著的時候，特別是，北部風雨也會在此時顯著提升，而降雨仍會持續，台東山區這幾日累積雨量已超過1000mm，很有可能會致災及溪水暴漲...」「觀氣象看天氣」也提醒，山陀兒在西南部沿海地區的登陸點附近，恐將出現暴潮現象，而花東山區預估雨量也將上調至1600毫米，「估計山陀兒影響會一直到週五(4)下半天，隨後很有機會直接減弱為熱帶性低氣壓，殘存水氣預估會延續到周六」，因此呼籲民眾仍不要輕忽此颱風威力。對此，中央氣象署也提醒，雖然山陀兒颱風因為滯留太久，本身強度開始逐漸減弱，但登陸時風力仍有一定的威力，「隨颱風中心漸接近，須慎防及海水倒灌的情形，提醒沿海地區的朋友備妥擋水設備以防萬一」。