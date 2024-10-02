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1日深夜11時許，台北市中山區長安東路一段某出租套房，18歲的許姓女子陳屍臥室床上，警方獲報到場，發現疑似「喪屍煙彈」（依托咪酯）及笑氣鋼瓶。警方初步勘驗現場，排除外力介入可能，後續將追查毒品來源及釐清死因。據了解，許女於今年7月到中山區租屋，原本在林森北路上的酒店上班，之後又轉往大安區酒店上班。近日，許母因聯繫不上女兒，擔心之下遂與房東前往查看，卻發現許女倒臥床上明顯死亡，且雙手捲縮抓緊棉被，警方也在現場發現疑似「喪屍煙彈」，以及笑氣鋼瓶等，加上許女曾有服用過量的FM2，被送醫搶救的紀錄，家屬懷疑可能是用藥過量，希望警方能夠追查毒品、違禁藥物來源。警方指出，查獲的電子煙彈內，含有毒品卡西酮反應，懷疑裡面可能含有「喪屍煙彈」（依托咪酯）成分，已將證物送往檢驗，將持續釐清案情。