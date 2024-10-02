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中東戰火再度呈現緊張！伊朗1日對以色列發射將近200枚飛彈，飛彈劃過以色列夜空，橘色亮光滿天飛，以色列國內空襲警報大作，民眾躲進防空洞，以色列是否反擊備受關注。美媒援引以色列官員說法稱，大規模報復行動最快數日內就會進行，並預告可能鎖定伊朗境內的石油設施或戰略要地。根據美國新聞網站Axios報導提到，一名以色列官員透露，以色列將在幾天內，針對伊朗週二的大規模導彈襲擊發動大規模報復反擊，襲擊目標可能是伊朗境內的石油生產設施和其他戰略地點。伊朗週二威脅稱，若以色列對其周二發射的近200枚飛彈進行軍事反擊，伊朗將再次發動攻擊。以色列官員也放話，如果發生這種情況，「所有選項都將擺在桌上」，包括攻擊伊朗核設施。一名以色列官員表示，「我們對伊朗人將如何應對襲擊抱有一個很大的問號，但考慮到他們可能傾全力，這將是一場完全不同的比賽。」報導也提到，儘管許多以色列官員指出攻擊伊朗的石油設施是可能的目標，但也有些人表示，針對性的暗殺伊朗高層和摧毀伊朗的防空系統也是有可能的，例如兩個月前在德黑蘭殺害哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）的行動。