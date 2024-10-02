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▲中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目。（圖／短今 IG）

▲短今（左）曬出合照，發文向慈妹（右）告白。（圖／短今IG）

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」短今（胡馨儀）因傲人身材受到矚目，今（1）日遭週刊爆料，她已經有交往的對象，更在街頭談分手，180公分的斯文男還當場淚崩，而事實上，早在此之前，短今就在閨密慈妹的陪伴下哭過一輪，還發文向對方告白：「能讓我在大街上哭出來，大概只有妳了。」根據《CTWANT》報導，短今9月26日和斯文男一起吃晚餐，席間她的態度冷淡，反倒是男方不斷想方設法取悅她，不但主動幫短今拿包包，還扶著她過馬路，甚至在坐公車時，直接把頭靠在短今肩上撒嬌，然而短今始終沒有軟化，短今要離開前，雙方的氣氛極為窒息，直到女方上車後，斯文男才忍不住情緒，當街哭出來。報導指出，短今在見斯文男之前，下午有先和慈妹見面，兩人站在捷運站出口聊得十分起勁，然而提及短今心事，她不禁落淚，慈妹也拍拍背安慰她，短今因此心情好轉，隔天短今還特別發文，曬出和慈妹的合照，向對方告白：「有一種朋友，當妳被欺負會為妳出頭抱不平，當妳需要她的幫助，義不容辭答應。」短今真情流露表示：「能讓我在大街上哭出來，大概只有妳了，我愛妳。」由於其中一張照片兩人相擁，個子嬌小的慈妹直接躺在短今的胸上，慈妹本人也在留言區開玩笑表示：「太柔軟惹，別太羨慕我。」貼文一出，引來不少網友直呼，「啦啦隊最美大隻馬跟最正小隻馬的組合」、「好萌的身高差」、「兩個都一級棒。」