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山陀兒颱風襲台，繞過中央山脈從西南方登陸，但北北基桃也宣布今（2）日停班課，民進黨立委吳思瑤與前立委鄭運鵬質疑，北北基桃是為了搶救面臨罷免危機的基隆市長謝國樑。不過事實上，2018年「瑪莉亞」颱風飛掠北台灣，北北基並未一致放假，只有新北市停班課，而桃園市也停班課，當時的市長鄭文燦說，放颱風假是「防災從嚴」，而非用賭的。2018年強颱瑪莉亞掠過台灣北部海面，7月9日氣象局發布海上颱風警報，當晚再發布陸上颱風警報。10日，新北市政府宣布停班課，但罕見未與基隆市、台北市同步。當時的新北市副市長李四川說，台北市、基隆市沒有達到停班停課標準，但量新北市範圍相當大，有山區、也有海邊，為了讓民眾能及早準備，因此提前宣布停班課，也已告知台北、基隆。另一方面，桃園市在芯北市宣布後，也與新竹市宣布停班課，但到了11日，桃園市風雨不大，遭質疑放錯假，鄭文燦解釋，北北基與桃園的生活圈很接近，桃園市許多民眾往返雙北通勤上班，所以桃園市一直都會參考北北基停班停課決策，雖然因颱風路徑往北偏，導致風雨不大、山區雨勢也未如預報嚴重，但防災放假要從嚴考慮，這不是用賭的，「這不是放錯假」。