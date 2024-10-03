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▲張智霖（中）和袁詠儀（右）結婚23年感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自袁詠儀微博）

港星張智霖與袁詠儀2001年結婚，兩人的戀愛故事堪稱世紀浪漫，袁詠儀1990年參加香港小姐選拔獲得冠軍，後來出演多部影集都擔任女主角，過去她曾在節目上坦承，曾經當過富商的小三，沒想到引起軒然大波，張智霖護妻心切，一句話讓酸民全都閉嘴。袁詠儀姣好的外型讓她一舉奪得香港小姐的選拔，後來在無線電視出演多部影集，1992年她開始拍電影，2年後憑著《新不了情》奪得香港電影金像獎最佳女主角獎，隔年又以《金枝玉葉》蟬聯影后。張智霖則是在同一個時期走紅於音樂圈，1992年時，兩人拍電影《邊城浪子》相識，1994年公開戀情，2001年步入婚姻並育有1子。看似平凡到不行的愛情故事，直到袁詠儀曾在節目《魯豫有約》中提到自己過去曾愛上已婚富商，被虛榮蒙蔽了雙眼，「我只覺得我們在談戀愛，我想這就是大家說的貪慕虛榮，矇住了我的雙眼，令我看不到他有妻子。」當時袁詠儀只是想分享人生經歷，沒想到卻在網路上引起撻伐，還被貼上「包養」標籤，也同時影響到了張智霖。12年後，袁詠儀再次於《魯豫有約一日行》提及這件事忍不住落淚，坦言最後悔的是傷害了丈夫，不希望言論的利劍指向她最深愛的人，往事已經過去，袁詠儀也已為人母，她也說，將來會和兒子坦承這段錯誤，認為自己有時太過自私，太不在乎外界看法，沒想到傷害了丈夫，但最重要的，只要張智霖還愛著她就好，張智霖聽著這一席話，也紅了眼眶。當時張智霖力挺老婆，認為：「每個人在年輕時都有犯錯的時候。」他完全不介意袁詠儀的這段過往，反而是遺憾自己沒有在更早的時間出現，就可以保護她。