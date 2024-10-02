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▲高雄市政府海洋局局長黃登福(右)向視察梓官區蚵仔寮漁港、彌陀區南寮漁港等地區及周邊養殖漁場防颱整備工作的高雄市長陳其邁(左4)作簡報。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市長陳其邁(右2)視察梓官區蚵仔寮漁港等地區防颱整備工作。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市長陳其邁1日下午，由高雄市政府海洋局局長黃登福陪同，到梓官區蚵仔寮漁港、彌陀區南寮漁港等地區及周邊養殖漁場視察，以瞭解當地防颱整備工作。高雄市長陳其邁是由立法委員許智傑、海洋局局長黃登福等人陪同，視察梓官區蚵仔寮漁港、彌陀區南寮漁港等地區及周邊養殖漁場，以瞭解當地防颱整備工作。高雄市長陳其邁表示，依據中央氣象署預報，颱風登陸中心點可能位於高雄沿海附近，且呈現滯留，預估平均風力達16級，陣風17級，強風將超越47年前賽洛瑪颱風，他呼籲民眾提高警覺、加強防颱整備工作，非必要不要外出。高雄市政府海洋局局長黃登福向視察梓官區蚵仔寮漁港、彌陀區南寮漁港等地區及周邊養殖漁場防颱整備工作的高雄市長陳其邁作簡報。陳其邁說，沿海地區致災風險高，近海作業漁船停留港口，可能因船隻碰撞造成財產損失，他提醒漁民纜繩等相關固定作業務必落實，並請漁會協調盤點船員人數，非必要船員務必下船，以確保生命財產安全。陳其邁並說，山陀兒颱風目前以每小時約6至8公里速度緩慢移動，暴風半徑已觸及高雄南部林邊地區，未來幾小時內高雄將壟罩暴風圈內，預估將延長停留及災害影響時間，有關登陸時間亦難準確估算，請大家做好防颱準備、隨時掌握颱風相關資訊。陳其邁指出，17級陣風概念是玻璃鋁窗、鋁門都無法抵抗，預估這次風力強勁，是台灣有史以來百萬人口以上城市，面對的最大風力影響，造成的風險將超越歷年來颱風危害，他叮嚀沿海地區居民，應注意防颱措施、減少人員外出，若於沿海地區垂釣、逗留將直接開罰。