年輕人脫序行為再次上演！昨（1）日在社群平台Threads上，有一群文化大學男學生前往學校附近小火鍋用餐，結果為了嬉鬧，竟直接將店家整桶冰淇淋拿起狂嗑，當下店員出聲制止也無用。對此，店家與校方皆發聲了。
昨日在社群平台Threads上，流傳一段「颱風來了先把胃塞滿一點」的影片，只見畫面中有好幾位年輕男子，突然走向小火鍋店的自助吧，將冰櫃裡的一整桶冰淇淋搬到用餐區，隨後就開始用起公用冰勺狂嗑。
從影片拍攝的畫面來看，冰淇淋桶內的份量大約還有1/4，當時店內一位女性店員見狀立即無奈大喊：「不行啦！這樣我明天要賣什麼！」但男學生們依舊沒有停下來的意思，繼續嘻笑大口狂吃冰。
事件曝光後，立刻在網路上引爆怒火，昨（1）日火鍋店也在IG上發出聲明，鄭重表示「絕對沒有、不可能也絕對不同意客人把整桶冰淇淋直接抱出冰櫃，甚至還用公用冰勺直接挖來吃，沒想到連這種常識都要特別交代，也完全不認識影片中的同學，這種創新的用餐方式，真的完全超越了我們的想像力與接受範圍。」
店家也強調，當晚也已將冰勺、冰櫃和相關餐具重新做一次消毒和整理，並希望客人能夠珍惜食材，對店家友善，不要因為一時的「未進化」而毀掉了整個冰櫃的冰淇淋，也毀掉了我們對人性的信心。
事件持續發酵之後，文化大學也在今（2）日回應，昨得知此狀況，隨即進行處理，對此事深感痛心與遺憾，學校獲知此事後，即對該名同學及同行同學針對事件進行了解以及輔導；同時在店家同意下，由老師帶著同學親往店家致歉，經溝通後，雙方也達成彼此同意的處理方式。文大表示，學校對維護食品安全不遺餘力，呼籲大家一起珍惜食材資源，未來也將持續支持並以此加強教育與宣導。
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從影片拍攝的畫面來看，冰淇淋桶內的份量大約還有1/4，當時店內一位女性店員見狀立即無奈大喊：「不行啦！這樣我明天要賣什麼！」但男學生們依舊沒有停下來的意思，繼續嘻笑大口狂吃冰。
事件曝光後，立刻在網路上引爆怒火，昨（1）日火鍋店也在IG上發出聲明，鄭重表示「絕對沒有、不可能也絕對不同意客人把整桶冰淇淋直接抱出冰櫃，甚至還用公用冰勺直接挖來吃，沒想到連這種常識都要特別交代，也完全不認識影片中的同學，這種創新的用餐方式，真的完全超越了我們的想像力與接受範圍。」
店家也強調，當晚也已將冰勺、冰櫃和相關餐具重新做一次消毒和整理，並希望客人能夠珍惜食材，對店家友善，不要因為一時的「未進化」而毀掉了整個冰櫃的冰淇淋，也毀掉了我們對人性的信心。
事件持續發酵之後，文化大學也在今（2）日回應，昨得知此狀況，隨即進行處理，對此事深感痛心與遺憾，學校獲知此事後，即對該名同學及同行同學針對事件進行了解以及輔導；同時在店家同意下，由老師帶著同學親往店家致歉，經溝通後，雙方也達成彼此同意的處理方式。文大表示，學校對維護食品安全不遺餘力，呼籲大家一起珍惜食材資源，未來也將持續支持並以此加強教育與宣導。