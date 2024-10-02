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▲網友去逛全聯買菜時，發現貨架上只剩下菇菇類，其他葉菜類全部都被買光。（圖/Threads）

▲整個貨架上的葉菜類都被買光，躲在市場角落的「菇菇們」還有貨源，引起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）

▲山陀兒颱風明天清晨從南部登陸，民眾要買菜趁最後時間，補足物資做好防颱準備！（圖／記者鍾怡婷攝）

全聯連續兩天貨架被掃空！由於山陀兒颱風路徑一直在變且移動緩慢，延後登陸的時間，影響台灣時程也跟著拉長，不少人為了防颱，這一兩天都殺到賣場、超市去補足防颱物資，昨天原本預計山陀兒颱風會在今天下午登陸，因此許多人昨晚都趕快到全聯補足糧食，在臉書社團中，許多人貼出自己買菜畫面表示貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「因為葉菜類都會限量配貨，菇類叫貨不會限量所以貨很足，做賣場的路過。」，而全聯常見販售的菇類眾多，常見的有杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、鴻喜菇、美白菇、舞菇、蘑菇等等，其實都富含多種營養素。營養師高敏敏就表示，，建議每天可以混合一兩種菇一起吃，只要1碗左右，就能攝取到足夠的營養，是很棒的蔬菜來源哦！，包括好市多、家樂福、愛買10月2日全台門市正常營業；全聯福利中心同樣依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先，不過小時達配合各縣市停班公告暫停服務。趁最後的一點時間，民眾要採買物資手腳要快，備戰好颱風物資，颱風天就不要再亂出門囉！📍全聯福利中心10月2日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達配合各地停班公告暫停外送服務📍好市多10月2日全台賣場照常營運📍家樂福10月2日全台門市照常營運📍愛買10月2日全台門市照常營運📍大潤發10月2日全台門市照常營運，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間📍美廉社10月2日全台門市照常營運至24時，將視風雨情況滾動式調整。