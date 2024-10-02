全聯連續兩天貨架被掃空！由於山陀兒颱風路徑一直在變且移動緩慢，延後登陸的時間，影響台灣時程也跟著拉長，不少人為了防颱，這一兩天都殺到賣場、超市去補足防颱物資，原本預計今天就會登陸的山陀兒颱風，已經變成明天清晨才會登陸，造成超市全聯連續兩天貨架東西被買光，第一天本來庫存最多的是「紅蘿蔔」，第二天變成「菇類」，又再度掀起討論。
昨天原本預計山陀兒颱風會在今天下午登陸，因此許多人昨晚都趕快到全聯補足糧食，在臉書社團中，許多人貼出自己買菜畫面表示「全聯連續兩天都被清空貨架....今天來買一點蔬菜，結果變成剩下一堆菇類了」、「為什麼每次全聯被清空的時候都會剩一堆好菇道？台灣人不是很愛吃菇菇嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第一天剩下紅蘿蔔，第二天剩下一堆菇類」、「我家這邊也是，一堆金針菇、秀珍菇、杏鮑菇」、「菇菇類是抗漲天菜欸！每次颱風結束後葉菜類都漲超多的，只有菇菇類不會漲價哈哈哈」、「菇菇類超級健康又營養欸，料理方式也挺多變的」、「因為葉菜類都會限量配貨，菇類叫貨不會限量所以貨很足，做賣場的路過。」
菇菇類被封「抗漲天菜」！營養素一次看
由於菇類許多都是溫室栽培，因此即便當颱風來臨時，通常也比較不會受到影響，貨源也相對其他葉菜類還要充足，可以說是價格以及品質都非常穩定的蔬菜，而全聯常見販售的菇類眾多，常見的有杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、鴻喜菇、美白菇、舞菇、蘑菇等等，其實都富含多種營養素。
營養師高敏敏就表示，香菇都是「低熱量」的蔬菜蕈菇類食物，將近一碗的菇類熱量幾乎不超過45大卡；加上富含「膳食纖維」，可以降低血壓、血脂、排宿便；香菇特有的「多醣體」還能幫助提高免疫細胞活力、調節免疫力，給身體在非常時期一層金鐘罩，建議每天可以混合一兩種菇一起吃，只要1碗左右，就能攝取到足夠的營養，是很棒的蔬菜來源哦！
10/3可能仍停班停課！大賣場、超市颱風天有開嗎？
而山陀兒颱風預計明天清晨登陸台灣，10月3日全台停班停課的機會仍然非常大，還有沒補齊防颱物資的人今晚都還有機會，包括好市多、家樂福、愛買10月2日全台門市正常營業；全聯福利中心同樣依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先，不過小時達配合各縣市停班公告暫停服務。趁最後的一點時間，民眾要採買物資手腳要快，備戰好颱風物資，颱風天就不要再亂出門囉！
🟡颱風天大賣場、超市營業時間規則
📍全聯福利中心
10月2日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達配合各地停班公告暫停外送服務
📍好市多
10月2日全台賣場照常營運
📍家樂福
10月2日全台門市照常營運
📍愛買
10月2日全台門市照常營運
📍大潤發
10月2日全台門市照常營運，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間
📍美廉社
10月2日全台門市照常營運至24時，將視風雨情況滾動式調整。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「第一天剩下紅蘿蔔，第二天剩下一堆菇類」、「我家這邊也是，一堆金針菇、秀珍菇、杏鮑菇」、「菇菇類是抗漲天菜欸！每次颱風結束後葉菜類都漲超多的，只有菇菇類不會漲價哈哈哈」、「菇菇類超級健康又營養欸，料理方式也挺多變的」、「因為葉菜類都會限量配貨，菇類叫貨不會限量所以貨很足，做賣場的路過。」
菇菇類被封「抗漲天菜」！營養素一次看
由於菇類許多都是溫室栽培，因此即便當颱風來臨時，通常也比較不會受到影響，貨源也相對其他葉菜類還要充足，可以說是價格以及品質都非常穩定的蔬菜，而全聯常見販售的菇類眾多，常見的有杏鮑菇、金針菇、秀珍菇、鴻喜菇、美白菇、舞菇、蘑菇等等，其實都富含多種營養素。
營養師高敏敏就表示，香菇都是「低熱量」的蔬菜蕈菇類食物，將近一碗的菇類熱量幾乎不超過45大卡；加上富含「膳食纖維」，可以降低血壓、血脂、排宿便；香菇特有的「多醣體」還能幫助提高免疫細胞活力、調節免疫力，給身體在非常時期一層金鐘罩，建議每天可以混合一兩種菇一起吃，只要1碗左右，就能攝取到足夠的營養，是很棒的蔬菜來源哦！
10/3可能仍停班停課！大賣場、超市颱風天有開嗎？
而山陀兒颱風預計明天清晨登陸台灣，10月3日全台停班停課的機會仍然非常大，還有沒補齊防颱物資的人今晚都還有機會，包括好市多、家樂福、愛買10月2日全台門市正常營業；全聯福利中心同樣依照風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先，不過小時達配合各縣市停班公告暫停服務。趁最後的一點時間，民眾要採買物資手腳要快，備戰好颱風物資，颱風天就不要再亂出門囉！
🟡颱風天大賣場、超市營業時間規則
📍全聯福利中心
10月2日各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達配合各地停班公告暫停外送服務
📍好市多
10月2日全台賣場照常營運
📍家樂福
10月2日全台門市照常營運
📍愛買
10月2日全台門市照常營運
📍大潤發
10月2日全台門市照常營運，但仍以同仁安全為優先考量，門市將機動調整營業時間
📍美廉社
10月2日全台門市照常營運至24時，將視風雨情況滾動式調整。
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