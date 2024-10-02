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▲台北喜來登大飯店的吃到飽餐廳「十二廚」從10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費調漲，每人都多100元，漲幅約為7%～11%。（圖／取自台北喜來登臉書）

▲饗賓餐旅旗下兩大品牌包含饗饗與旭集，已於今年8月12日起，調整平日（週一至週五）「下午餐」之餐價。（圖／記者葉盛耀攝）

▲欣葉旗下和食吃到飽品牌NAGOMI，已於今年6月1日起漲價，漲幅6.7~12.6%。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北福華飯店「彩虹座」 今年4月起，調漲週六及假日晚餐，從原本的1600元到1880元，漲幅17%。（圖／取自台北福華大飯店臉書）

▲漢來海港自助餐廳今年3月全台7間分店調漲價格，餐費調升30～100元不等，最大漲幅約14%。（圖／漢來美食提供）

▲台北文華東方酒店的文華Café ，今年1月5日起調漲過餐價，週五～日每位2,580元起，享有「週末午間鮮．吃．吧」季節海鮮吧，，吃得到俄羅斯帝王蟹、日本北海道松葉蟹、龍蝦等。（圖／台北文華東方提供）

因為營運成本不斷調漲，今年全台吃到飽餐廳有不少品牌也陸續喊漲，最新消息為台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐廳將自11月1日起調整部分餐價，包含週五晚餐、週末例假日午晚餐，都從1,890元漲到1,990元，均漲價100元。另外，今年喊漲的吃到飽餐廳還包含饗饗、旭集、台北喜來登的十二廚、台北文華東方的文華Café、漢來海港、台北福華的彩虹座、欣葉的NAGOMI等，幾乎都是因為營運成本增加而調漲每人餐價，最高漲幅為17%。台北寒舍艾美酒店考量營運成本持續增加，探索廚房自助餐廳自11月1日起調整部分餐價，包含週五晚餐、週末例假日午晚餐，都從1,890元漲到1,990元，均漲價100元。（貴100元，漲幅5%）從今年10月1日起，午餐、晚餐及下午茶餐費將調漲，每人都將多100元，漲幅約為7%～11%，業者表示，考量營運成本持續增加，且每一季都推出特別的美食季，例如即日起至8月底就有「澎湖海鮮季」，而且原本的松葉蟹腳吃到飽，也加碼新增到平日午餐都能吃到，因此需調漲餐價。平日午餐從1,390元調為1,490元、下午茶從890元調為990元、晚餐從1,490元調為1,590元，假日午晚餐從1,690元調為1,790元、下午茶從1,090元調為1,190元，餐價皆漲100元。饗賓餐旅旗下兩大品牌已於今年8月12日起，調整平日（週一至週五）「下午餐」之餐價，自原本的990元調漲為1,090元（貴100元，漲幅10%）。也因此，等於饗饗、旭集兩個品牌的所有用餐時段都將破千。除了下午餐的1,090元，還有平日午餐1,390元、晚餐1,690元；週末及例假日的午餐1,690元、下午餐1,390元、晚餐1,990元。欣葉旗下和食吃到飽品牌NAGOMI，於今年6月1日起漲價，平日午餐從1280元漲到1380元（貴100元，漲幅7.8%），平日晚餐從1480元漲到1580元（貴100元，漲幅6.7%），例假日午餐／晚餐由1580元漲到1780元（貴200元，漲幅12.6%）。今年4月起調漲週六及假日晚餐，從原本的1600元，已經來到1880元（貴280元，漲幅17%)。週五、週日晚餐1,800元，平日晚餐1,750；下午茶平日1050、假日1300；午餐平日1650元、假日1880元。於今年3月全台7間分店調漲價格，餐費調升30元～100元不等，最大漲幅約14%。在全台7間門市中，漢來店、巨蛋店、台南店、台中店、桃園店的平日午餐由850元調漲為890元（貴40元，漲幅4%）；平日下午餐由690元漲至730元（貴40元，漲幅5%）；假日下午餐由750元漲至790元（貴40元，漲幅5%），假日晚餐由1060元調漲至1090元（貴30元，漲幅2%）。另外2間敦化店及天母店平日午餐由950元調漲為990元（貴40元，漲幅4%）；平日下午餐由690元調漲為790元（貴100元，漲幅14%）；假日下午餐由790元調漲為890元（貴100元，漲幅12%）。僅午餐時段營業的文華Café，今年1月5日起，週末午間時段餐價由2280元起漲至2580元起（貴300元，漲幅13%）；2月19日起，週一至週四平日午間由1380元起漲至1580元起（貴200元，漲幅14%）。