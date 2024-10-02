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▲Gogoro目測距離地面至少有60公分以上距離，直接成為最強防颱招式。（圖／記者葉政勳攝）

▲除了Gogoro之外，還有轎車也採用懸空防颱法。（圖／記者葉政勳攝）

▲南部人上次被凱米颱風淹怕了，山陀兒颱風來襲，高雄美術館附近出現「汽車防淹水神器」引發討論。（圖／翻攝路上觀察學院臉書）

山陀兒颱風（Krathon）持續在台灣西南方海面上緩步前進，預計將在明（3）日從「嘉義、台南或高雄」之間沿岸登陸，而南台灣民眾在7月時才歷經凱米颱風的淹水災情，因此這次山陀兒自然也嚴陣以待，在高雄仁武區，就有鐵工廠外出現「汽機車懸空奇觀」，超聰明的防颱手法也引發關注。今（2）日全台灣22縣市都停班停課，民眾也開始進行山陀兒颱風來之前的防颱準備，而在高雄市仁武區的鳳仁路上，卻出現了一輛gogoro、轎車懸空的奇景。原來這是當地一間鐵工廠的小老闆想出的防颱方案，老闆鄭先生透露，當時7月份凱米來襲時，當地也遭遇淹水災情，當時家中三輛車全部都泡在水中，其中gogoro更是花費3萬元修理，荷包損失慘重。因此這次颱風來之前，兒子就想到，可以用繩索綁起機車，再用小型吊車將機車吊起，距離地面約有60公分以上的距離，也不怕水淹來會讓gogoro的泡在水中。除了仁武的「懸空吊車法」之外，在高雄美術館特區街頭，也出現「大塑膠袋」包覆全車的防颱招式，實際查看網路上，發現這款「汽車防淹水神器」要價超過2千元。但這款「大塑膠袋」防淹水神器的實用性卻可能比不上「懸空吊車法」，汽車達人蔡至兼就解釋，這款「汽車防水包」從外觀看起來裡面仍有空氣，而且「水是會鑽的」，就算包得再密還是會有縫，更不用說塑膠袋有被雜物刮破等風險。蔡至兼也表示，沒有百分百的汽車防淹水招數，只能在颱風、豪大雨來襲前，先把停在水門外的車輛開走，如果能停進立體停車場最好，擠不進去就盡量往高處停。