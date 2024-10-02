洋基「法官」也懂二刀流？紐約洋基本季奪下美聯東區寶座，確定進入季後賽，且在首輪輪空，今（2）日持續在球場進行備戰。有趣的是，有媒體捕捉到隊中球星「法官」Aaron Judge，站上投手丘投球的影片，雖然只輕鬆投了1球，但影片傳上網後，一時間也仍掀起網友熱議。
法官投球掀熱議 傳球上看96英里
單就例行賽數據而論，Aaron Judge經歷了相當成功的賽季，雖然9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄。不過他的多項打擊數據都是全聯盟之冠，包含包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，是美聯MVP呼聲最高的候選人。
在影片中可以看到，洋基在球場進行訓練，Aaron Judge趁空擋站上投手丘，且兩次高抬左腳，投起球來相當有架勢，不過最後只輕鬆投出1球後，就迅速走下投手丘。影片底下網友紛紛留言，表示：「拜託他來當洋基終結者」、「誰說他不能投球的？」、「我猜他能投99英里」、「這顆是好球嗎？」。
雖然要實戰看見Aaron Judge展現「二刀流」恐怕有難度，不過鎮守中外野的他，傳球臂力其實也相當不錯。根據大聯盟官方數據網站《baseballsavant》顯示，Aaron Judge本季平均傳球時速可以來到88.1英里，且最快來到95.9英里（約154.3公里），在2022年賽季更曾傳出98.8英里的速球。
我是廣告 請繼續往下閱讀
單就例行賽數據而論，Aaron Judge經歷了相當成功的賽季，雖然9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄。不過他的多項打擊數據都是全聯盟之冠，包含包含58轟、144分打點、上壘率4成58、長打率7成01，是美聯MVP呼聲最高的候選人。
在影片中可以看到，洋基在球場進行訓練，Aaron Judge趁空擋站上投手丘，且兩次高抬左腳，投起球來相當有架勢，不過最後只輕鬆投出1球後，就迅速走下投手丘。影片底下網友紛紛留言，表示：「拜託他來當洋基終結者」、「誰說他不能投球的？」、「我猜他能投99英里」、「這顆是好球嗎？」。
雖然要實戰看見Aaron Judge展現「二刀流」恐怕有難度，不過鎮守中外野的他，傳球臂力其實也相當不錯。根據大聯盟官方數據網站《baseballsavant》顯示，Aaron Judge本季平均傳球時速可以來到88.1英里，且最快來到95.9英里（約154.3公里），在2022年賽季更曾傳出98.8英里的速球。