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洋基「法官」也懂二刀流？紐約洋基本季奪下美聯東區寶座，確定進入季後賽，且在首輪輪空，今（2）日持續在球場進行備戰。單就例行賽數據而論，Aaron Judge經歷了相當成功的賽季，雖然9月初出現開轟乾旱期，讓他最終的全壘打數停留在58轟，無緣再度寫下單季60轟的紀錄。不在影片中可以看到，影片底下網友紛紛留言，表示：「拜託他來當洋基終結者」、「誰說他不能投球的？」、「我猜他能投99英里」、「這顆是好球嗎？」。雖然要實戰看見Aaron Judge展現「二刀流」恐怕有難度，不過鎮守中外野的他，傳球臂力其實也相當不錯。