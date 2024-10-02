山陀兒颱風持續靠近台灣，預估今（2）日深夜至明（3）日，在嘉義、台南或高雄登陸，而「明天有沒有颱風假」的重要指標「風雨預報」，中央氣象署也在今天下午4時更新；雨量部分，明天有「台北、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、花蓮、台東」達標；風力部分，則有「桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島（台東）、連江、金門、馬祖」達標。是否停班停課？實際狀況仍由地方政府判定。
針對山陀兒颱風，氣象署最新風雨預估顯示，未來24小時（10月2日20時至10月3日20時）預估雨量中，「台北、新北、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東」山區雨量都達颱風假標準，台南、高雄、屏東更是連平地都達標。
目前預估24小時雨量最多的區域在屏東、花蓮、台東山區300至490毫米，嘉義、台南、高雄、宜蘭山區200至340毫米，台北山區也有200至400毫米；平地部分，中南部各縣市普遍在200毫米以上，台南、高雄、屏東可達400毫米。
在「風力預估」上，明天「桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖」達停班課標準；達標縣市普遍有平均風7至8級、陣風10至11級，台南、高雄、屏東要注意平均風9至10級、陣風12至13級。
綜合風雨預測資料，明天達停班停課標準的縣市包括，台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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目前預估24小時雨量最多的區域在屏東、花蓮、台東山區300至490毫米，嘉義、台南、高雄、宜蘭山區200至340毫米，台北山區也有200至400毫米；平地部分，中南部各縣市普遍在200毫米以上，台南、高雄、屏東可達400毫米。
在「風力預估」上，明天「桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東、連江、金門、馬祖」達停班課標準；達標縣市普遍有平均風7至8級、陣風10至11級，台南、高雄、屏東要注意平均風9至10級、陣風12至13級。
綜合風雨預測資料，明天達停班停課標準的縣市包括，台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣、金門縣。
🟡颱風假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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