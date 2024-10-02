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颱風「山陀兒」侵台，今（2）日全台22縣市停止上班上課。不過，並不是每個行業都有颱風假可以放，像是醫院、旅館業等與民生有關的產業仍需堅守上班崗位。多位國民黨立委就提案，由於《勞動基準法》並未對「天災假」具完整法律規範，導致有雇主依然強制要求勞工須於天災日值勤，嚴重影響勞工權益，研擬提出「勞動基準法增訂第四十條之一條文草案」 ，讓天災假法制化，停班日執勤者「雇主應加倍給付薪資」，並強化勞工退避權行使。國民黨立委游顥、黃建賓、牛煦庭、涂權吉、鄭正鈐、林沛祥 、顏寬恒、陳菁徽等22人，在本屆立法院第1會期中，提案增訂「勞動基準法增訂第四十條之一條文草案」。提案說明中直指，我國位於地震環帶，亦為颱風侵擾之域， 我國地方政府首長雖得據「天然災害停止上班及上課作業辦法」宣告停班停課， 但仍有部分雇主要求勞工上班，其因無法律約束力，將導致勞工曝露在危險中，罔顧生命安全。提案說明中提及，經查「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，針對雇主的規範並無相關違反處分，因此，制定因受天災、事變或突發事件，經地方首長認定後，停班（後）之法源依據。提案說明中也說，為保障勞工之生命、身體、健康、財產等安全及權益，本條明定因天災、事變或突發事件，經地方首長通報後，停止上班不得視為曠工、遲到等損及勞工權益的作為。工作區域未於災域，若受其影響也ㄧ樣。提案說明中也提到，天災發生時，上班等出勤決定，得由勞雇雙方事前約定，如須於停班日執勤者，「雇主應加倍給付薪資」，亦提供交通工具，以維護勞工權益。提案說明中也說，天災停班的執勤工作場域，如相關場域具危險之虞時，雇主應進行保護措施，以保護勞工生命、身體、健康、財產等安全。游顥表示，保障勞工安全是政府和雇主的責任，推動天災假法制化刻不容緩，多方蒐集勞工意見後，將積極爭取修改勞基法，賦予天災假法制化，以保障勞工權益及生命安全。有關提出「勞動基準法增訂第四十條之一條文草案」共有四個版本，分別是游顥、黃建賓、牛煦庭、涂權吉、鄭正鈐、林沛祥 、顏寬恒、陳菁徽等22人的提案，萬美玲、游顥、徐巧芯、羅廷瑋、廖偉翔、林沛祥、 顏寬恒等35人的提案，林德福、顏寬恒、林沛祥等25人的提案，以及羅廷瑋等16人的提案。值得注意的是，四個版本都提出，天災發布停止上班時，雇主如果要求勞工應出勤，雇主應加倍發給工資。