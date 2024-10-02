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中東局勢升級，伊朗1日對以色列發射將近200枚飛彈，以色列國內空襲警報大作，亮光劃破夜空，以色列官員很快揚言報復，並預告可能鎖定伊朗境內的石油設施或戰略要地。伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第3大生產國，在8月每日可產出318萬桶石油，若石油設施遇襲恐推動全球油價暴漲，已經有分析師喊出油價上看每桶100美元。根據《CNBC》報導，能源市場分析師卡沃尼克（Saul Kavonic）表示，中東衝突最終恐將衝擊石油供給，石油供給的實質中斷可能已經迫在眉睫。卡沃尼克認為，中東國家這段時間的緊張情勢並未對全球油價造成太大影響，主要原因是市場對於中東長期的地緣政治風險已經疲勞無感，但是，最新的事態發展很可能會改變過去遊戲規則。以色列官員已經預告攻擊伊朗境內的石油設施，可能會影響4％全球原油供給，進而使全球油價再次突破每桶100美元價位。布蘭特原油目前每桶約74.62美元，而西德州輕原油目前約每桶70.95美元，在以色列出兵入侵黎巴嫩時全球油價一度拉出5％漲幅，但之後又回落到2％左右。Rapidan能源集團總裁麥納里（Bob McNally）表示，隨著以色列從加薩轉向黎巴嫩和伊朗，戰爭正在進入一個新的、與能源供給更加相關的階段。麥納里更預言，以色列將對伊朗採取大到不符比例的報復反擊，情況在好轉前還會變得更糟。