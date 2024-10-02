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颱風來襲，花蓮撤離人數統計中央與地方呈現落差，總統賴清德昨（1）日6度質問縣長徐榛蔚，場面尷尬，不過，事後證明縣府給出的數字才是正確的，徐榛蔚今（2）日向媒體解釋統計方式的不同，針對賴的多次追問並不會覺得委屈，地方政府也能藉此跟社會大眾說明數據來源，並已全力撤離保全戶。颱風山陀兒撲台，總統賴清德昨日召開災害應變會議，會中對花蓮縣長徐榛蔚提供的撤離人數提出疑問。徐榛蔚回應賴清德，花蓮總共撤離3千多人，賴則表示應該是8259人，前前後後6度追問確切人數，但事後證明，花蓮縣提供的3千多人這個數字是對的，引起外界討論。徐榛蔚今日說明，保全戶撤離依據以農業部統計的土石流及大規模崩塌保全戶為主，花蓮需撤離戶數共1515戶、戶籍人口約5千人，實際居住3千多人，實際也撤離3千多人。撤離人數的統計主要來自3個不同的系統，分別為易淹水區、易成孤島區，以及潛勢溪流與大崩塌區，賴總統所提到8259人的數據是3系統人數累加， 1戶可能同時符合3個系統，因此會重複統計。而縣府在工作會報中提報的人數，只包含了危急生命財產的潛勢溪流與大崩塌區一系統，共3013人。媒體詢問被賴清德多次追問會不會覺得委屈，徐榛蔚表示，不會感到委屈，非常感謝賴總統的關心，賴總統針對撤離人數表達他的憂心，地方政府也能藉此跟社會大眾說明數據來源，並已全力撤離保全戶。山陀兒最快於今晚或明天凌晨登陸，針對未來幾天的防颱工作，徐榛蔚指出，秋颱山陀兒詭譎多變，宛如「牛步」慢速移動，花蓮又是迎風面，無論如何都要做好前置防災作業，並啟動老人與觀光客關懷措施。