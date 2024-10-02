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美國前總統川普在任內時，曾兩度與北韓領導人金正恩進行會談，事後川普也時常將此事拿來吹噓，更稱金正恩是他的「好朋友」，還在共和黨全國代表大會時，笑稱金正恩很想他。不過近來川普卻疑似將北韓與伊朗搞混，稱金正恩「基本上想要殺我」。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普1日在威斯康辛州密爾瓦基一場記者會之後，川普向記者抱怨由於美國特勤局人力不足，讓他被迫更改原訂5日於威州的造勢地點，「我們原本計劃舉辦一場戶外集會，那本來會很棒，但華府不讓我們舉行。他們說他們必須保護聯合國，這意味著要保護北韓總統，他基本上想要殺我。他們想保護他，卻不想保護我。」川普一直以來都在抱怨美國特勤局，因為美國特勤局有義務保護所有在美國境內的外國元首，包括正在紐約參加聯合國大會的伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。報導指出，執法官員一直擔心伊朗可能會試圖暗殺川普前政府官員和川普本人。美國國務卿布林肯上週表示，美國政府密切關注伊朗對現任和前任美國官員的持續威脅。另一方面，金正恩是川普經常在競選活動中提到的一位在任內與他關係良好的領袖，不過金正恩並未出席聯合國大會。儘管川普過去時常嘲諷拜登口誤、失誤的行為，近來也批評賀錦麗「天生智障」、「有精神障礙」。然而，川普本身也時有口誤，這次除了將伊朗與北韓搞混，在稍早記者會時，也將伊拉克與伊朗搞混。