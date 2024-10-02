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日本宮崎機場內連接跑道的滑行道，今(2日)上午接近8時左右突然發生爆炸，路面大面積塌陷，現場殘破不堪，塔台發現後，機場隨即封鎖跑道。稍早傳出可能是滑行道下方有二戰時期的未爆彈，佐賀縣自衛隊未爆彈小組也到場處理。日媒下午公布最新調查，在塌陷的滑行道下發現一顆重達500磅（約226公斤）的美國製未爆彈根據《NHK》報導，在發生爆炸當時，宮崎機場的塔台人員發現，飛機滑行道的瀝青在剝落，並冒出煙霧。爆炸後，路面下陷達1公尺。宮崎機場跑道緊急關閉，全日封閉檢查，2日所有起降航班都受到影響，至少41架航班取消，所幸在爆炸當下沒有飛機在該處，無人傷亡。由於機場路面發生爆炸的情況相當罕見，日本自衛隊防爆小組也出動調查，在跑道下方發現未爆彈，根據日本《朝日新聞》報導，一名官員稱，未爆彈是美國製的，重達 500 磅。該洞長約7公尺，寬約4公尺，深約1公尺。宮崎縣警方則指出，宮崎機場附近過去也曾經找到未爆彈。