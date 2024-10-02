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▲臧芮軒在戲劇上下很多功夫。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.11.23）

▲臧芮萱和好友黃云歆（右2）是網路節目《鬧著玩》主持人。（圖／翻攝自臧芮萱IG）

颱風山陀兒侵台，全台今（2）日停班課，各台氣象主播上緊發條為民眾播報最新消息，有網友想起，近來活躍於戲劇、主持圈的女星臧芮萱（舊名臧芮軒）其實也曾經是氣象主播出身，當時她空靈的外型還被封為「小林依晨」，34歲的她，今年七夕時宣布結婚懷孕喜訊，許多粉絲都湧入祝福。臧芮萱過去曾是氣象主播，當時留著一頭短髮的她，穿起正裝還有流利的口條，被封為主播界「小林依晨」，後來她轉戰主持圈，主持過行腳節目《週一愛玩客》，也曾上過《來吧！營業中》、《綜藝玩很大》等節目，活潑又大方的個性讓許多觀眾都非常喜歡她。臧芮萱也主演電視劇《加油喜事》、《牛車來去》、《在光裏的人》，尤其在《牛車來去》中講著一口流利的日文，最後跟著日籍男友到日本發展，向母親道別的橋段，短短幾分鐘就讓人看到她精湛的演技。臧芮萱今年七夕宣布和大4歲YouTuber廖怡塵結婚，並懷上男寶寶，臧芮萱說本來很希望第一胎是女生，但很常看到網路上有父子一起玩車的影片，也覺得格外有趣，兩人交往快5年，個性非常互補，而她也在社群平台上分享重訓日常，即便懷孕也會在身體能負荷的情況下持續運動，希望幫助生產以及產後恢復。