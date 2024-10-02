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▲林襄的瀏海被雨水淋到全濕，整片貼在額頭上，但她仍敬業應援。（圖／林襄IG）

啦啦隊女神林襄成為「小龍女」一員之後，人氣依舊紅不讓，除了啦啦隊本業之外，綜藝節目邀約、代言活動也接不完，甚至在日本推出寫真集。而她會如此受歡迎，其實也和她的工作態度有關，近日她在IG曬出一段影片，看到球場內下起大雨，把她的瀏海都打濕了，她仍不斷跳舞努力應援，且臉上依舊掛著燦笑，不少網友再度被她圈粉，直呼「有敬業就給讚」、「太敬業了，你們都好棒！」中華職棒味全龍隊挑戰總冠軍二連霸失利，今年確定無緣季後賽，讓許多球迷感到不捨。林襄便在IG替球員和球迷打氣，表示「辛苦這幾天在努力在球場上的龍將，也辛苦這幾天陪伴我們的龍迷夥伴，我愛大家。」由於當天球場下起滂沱大雨，她也說「都分不清臉上是雨水還是汗水。」從林襄PO出的影片也看到，現場下起大雨，許多歌迷都撐起雨傘或穿雨衣看比賽，不過啦啦隊女孩身上沒有任何雨具，林襄雖然綁起雙丸子頭，不過瀏海依舊被大雨淋濕，整片貼在額頭上，變成「逗號」的形狀，但她臉上依舊掛著招牌笑容，且賣力跳著應援舞蹈，沒有因為大雨而懈怠。不少粉絲看了紛紛表示，「有敬業就給讚」、「小襄辛苦了～愛妳」、「太敬業，辛苦啦明年見」、「好敬業，始終笑容掛在臉上」、「辛苦啦！！！保重身體！」、「太敬業了吧…辛苦了，希望下次雨這麼大能讓妳們別淋雨跳了」、「下雨還是一樣美」、「那時候我有看到，妳們超敬業的，觀眾都在撐傘了」、「雨下這麼大，辛苦小龍女們。」