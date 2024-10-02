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引言：阿智眼睛一亮，「真有這樣的好事嗎？」如果政府出點錢幫助一下，會很好。他若有這些補助，也會去使用付費版本，體驗全套功能的AI平台，買幾套最實用的APP工具，提升自己對AI技術的熟練。——上週末，為了自製《韋安觀點&聊天室》YT節目，去住家旁一家通訊行，買iPhone手機。結果，認識了店員「阿智」。而這位「小草」提供給我的「附加服務」，數倍於一部最新手機，所能帶來的工作效能價值。他給我節目錄製及後製，豐富的應用資訊，和技術建議。硬體如何選擇搭配？哪種剪輯軟體符合我的需求？用手機後鏡頭自拍，怎樣連線電視或電腦及時監看？賣出一部需要等1、2天，才能到貨的熱門手機，通訊行只有千元左右的微薄利潤。但阿智給我的，不只是手機規格、功能的說明講解。而是包括後端所有應用的技術指導和協助。此外，他讓我有更多意外收穫，讓我學習了什麼是AI機器人？他教我用ChatGPT，更快速有效率地寫節目文稿。如何讓AI機器人，幫我找出可以創造點擊流量的關鍵字。讓機器人很快模仿我的文字風格，給怎樣的指令，使得寫出文稿，能展現出強烈的情感。阿智說訓練AI機器人，就像在教一個小孩。有時候祂會偷懶、作弊，隨便敷衍你。比如，祂可以搜索20個網站資料源，再寫出答案。但祂只搜索7、8個，就給出不是最好的答案。有時祂會「鬧脾氣」，故意跟你作對，不好好工作。我雖然偶爾用AI聊天機器人查些資料，但不知道祂有這麼大的利用潛能。阿智最後露了一手，他追蹤研究「複製人」影音製作軟體。通過訓練AI，祂會製作出和你一模一樣的人。只要給祂講稿和指令，祂能說會演，用你真實的面目和聲音，熟練地演播節目，而且能做到你做不到的各種自然情緒表現。在2、3天後，手機到了取貨。舊新機資料app複雜轉移的過程中，與阿智的互動讓我發現，3個月前一位年長我多歲的科技業「老大哥」，他的論斷非常精確。他曾說，現在網路世代的年輕人，是人類有史以來最聰明能幹的一代人。年輕人能掌握最新科學新知，並且最早學習使用，從中不斷創新。年輕人在網路上，沒有限制地取得知識，沒有距離遠近的限制，能和全球各個角落的年輕人交友往來，分享知識和經驗，一起商量研究解決問題。「老大哥」說，人際關係就是虛擬網路。每個人經由網路可以交朋友，廣結善緣，「朋友怕濫不怕多」。他說，應該鼓勵年輕人，快樂地在網絡上，找到他們的朋友，找到可用的知識和見識，找到他們的未來。他還說，自己那一代年輕人，40年前，創造了台灣半導體產業的榮景。台灣未來，朝AI未來產業大升級，老人們搞的半導體產業，奠定了AI硬體生產大國的基礎。但要往AI人工智能運用發展，一定要靠千千萬萬無名小草的年輕人。小草們有好奇心、求知欲，精力充沛、沒日沒夜地在網上並聯合作，攻克技術應用難關。訓練他們，在新趨勢方面成為最先進和最強的生產力。阿智有熱情，對網路和AI技術運用十分熟練，但他並不快樂。他現在的底薪是3萬，財力資源缺乏。他都是用各AI平台的免費資源，用這裡免費AI處理文字；用那裡免費AI製作圖片。他可能是現在小草的一個縮影。阿智推薦了一套「複製人」影音創作APP，他關注研究已經1年多。他認為軟體技術改良已經完善，是市面上最好用的，並建議我成為付費會員可以好好利用。1萬8千多的費用，對他來說太多，他買不起。如果我買了，他願意義務教我怎麼用，也當成一種學習。前天晚上，阿智下班後，我請他在通訊行旁邊吃飯聊天。更多了解了一些他的事。12年前，阿智高中畢業後，便一直在通訊行銷售業。功課不好，加上家裡經濟條件無法支持他讀大學。沒有條件進入高科技電子產業，去銷售手機通訊產品，也算和高科技的趨勢沾了邊。他從沒打算，跟父母一樣，在他家開的小餐廳工作，從事餐飲業。因為從小到大，他看到每天沒有前途的生活，也不想回到家裡的小餐廳。他入行時，這個行業早已利潤走低、沒落。工作十幾年，阿智現在的底薪才3萬，他在這家店已工作了6年。他和同事們，也都已成為互相照應的好朋友。像帶了彩色袖套，手臂有滿版刺青的店長，來了已經7年。會計兼主管的姐姐，在這家店工作了18年。他們這些年齡30上下，不到40的，都算是小草。他們勤勞、穩定，喜歡這個行業。在每況愈下的大環境中，不去怪東怪西，只能加倍的努力付出，讓自己不被淘汰。阿智說老闆也很不容易，把這家店撐了20多年。不斷轉型，來克服市場景氣的挑戰。除手機通訊產品外，他們還賣過筆電，最近幾年推出客製化電競主機，同時也銷售大小家電。但隨著網路購物競爭激烈，低價搶客。阿智和其他夥伴們，依賴熟客上門消費，才能抽取銷售獎金，但因為消費者轉向網路購物，業績和獎金越來越少。所以，阿智必須節儉，捨不得每月6百元，使用ChatGPT plus全功能版，而只能用免費的閹割版。外在大環境越來越差，阿智無法選擇和改變，只好不斷學習摸索，改變自己來適應。6、7年前，他一邊在通訊行做實體銷售，一邊打定主意，朝網路虛擬空間行銷傳播發展。他製作過YT節目，專門宣傳各類3C產品。一年下來，只領到一次分潤6千多。他也想做露臉直播主，拿出「老本」39,800台幣，去上一位馬來西亞來的YouTuber名師，「5天網紅必成魔鬼訓練班」。後來試了之後，發現網紅並不是自己能走的路。阿智後來在短視頻方面非常成功，有十幾個抖音賬號。他做3大類短視頻，健身類短片最多有2百多萬瀏覽；美食類則有40、50萬瀏覽；養生食品也有10萬左右。他密切關注科技發展的趨勢，4年前他就開始學習了解人工智能的應用，3年前他開始研究並試用各種網上AI機器人的功能，得到很大的收穫。在這個領域，他走在許多人前面。阿智和他的1位夥伴，一個月可以請機器寫出9千多篇產品介紹推廣文。分門別類靈活多變，然後他利用網路技術投放，創造曝光、累積流量的各種網路平台上。同時，也請AI機器人，幫他們修正和挑選，找出最能帶來流量的關鍵字。除了用AI機器人幫忙創造海量文案外，阿智還用Google EEAT 概念，訓練機器人寫出來的內容，要有高品質，符合EEAT 四個核心標準：經驗（Experience）、專業性（Expertise）、權威性（Authoritativeness）、和可信度（Trustworthiness）。在創作內容時，遵循 EEAT 原則，可以提高網頁在 Google 搜尋中的排名。跟阿智聊天，給了我許多啟發和新知。上了一堂實用AI入門課，了解到目前AI機器人能做什麼、不能做什麼？與人類相比，祂哪方面強、哪方面弱？這位高中學歷的小草，出校門後只上過一次，昂貴但失敗的網速成課。其它全靠自己，一點一滴摸索累積學習。跟他的交流聊天分享中，感覺他已是一個跟得上最新趨勢、未來的AI世代行銷達人。他已能將1、AI生態鏈，2、Google搜索生態鏈，3、實體通路生態鏈進行三合一整合運用。阿智蠻樂觀的，對政治沒什麼想法。我半認真地說，政府應該給小草們一些支持，比如每人3到5萬，AI趨勢學習獎助金。讓你們自己選上專業課，付費體驗全功能網路AI機器人平台，和購買一些創作生產用軟體。阿智眼睛一亮，「真有這樣的好事嗎？」他說，很多像他這樣的年輕人，沒有他運氣好。因為工作性質，他很自然就接觸到AI運用，而其他人沒有他這樣的運氣。如果政府出點錢幫助一下，會很好。他若有這些補助，也會去使用付費版，體驗全套功能的AI平台，買幾套最實用的APP工具，提升自己對AI技術的熟練度，以及行銷傳播技巧和能力。「我們要的不多，小草會自生自滅。但有一點溫暖，我們也會感動的」！分手時，阿智這樣說。我剛回到家，接到了一通簡訊：「謝謝韋大哥，今天讓您破費，謝謝你給了我新的思維」。是阿智發來的。我沒給他什麼「思維」，只是說，小草是純真無奈的一群。所有最新科技，和知識運用，都是從小草和年輕人開始。台灣未來要好，一定要靠他們。大人們！「不要抱怨年輕人，而要向他們說聲抱歉」！還有，「加油！你們比我們強多了，不要放棄」！我能為小草們做的，只是把感動和記憶，都寫在這篇文字裡面。●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄 : opinion@nownews.com