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可愛的吉祥物小熊居然敢和NBA最有名的「惡棍」Dillon Brooks發起枕頭大戰的對決？休士頓火箭吉祥物「Clutch」近期在聯盟2024-25媒體日上和Brooks正面對抗搏鬥，最終當然是被打到落荒而逃。火箭球團今（2）日也宣布他腦震盪進入傷兵名單，要休息2-4周，成為有趣話題。昨日NBA各隊進行媒體日，休士頓火箭隊吉祥物「Clutch」主動在球員通道邀請Brooks打「枕頭大戰」，兩人在豐田中心的走廊大幹一場。Brooks猛烈地揮舞枕頭攻擊，很快就佔了上風，Clutch被打倒在地，之後倉皇逃走。今天火箭也繼續延續這個劇情線爭取話題，球團在官方社群上發布稱：「Clutch將因腦震盪缺席2-4周。」之後在熱身賽上我們是否能看到Clutch充滿活力的在場上為球隊應援，也將會是有趣看點。Brooks過去在球場上的堅韌、強硬和無畏的對抗精神而聞名，他曾經挑釁LeBron James被認為繼承了老牌灰熊的防守血脈。上一季，他被交易到了休士頓火箭隊，在這裡稱職扮演鋒線大鎖，幫助年輕的球隊成長。其實當天Clutch也有和其他球員打枕頭戰，比如：探花秀Reed Sheppard，但沒有人像Brooks那樣對可愛小熊下手這麼重，更彰顯他惡漢本色。這樣的活動，為媒體日增添一些趣味，也能讓球隊更凝聚為一個整體。火箭隊選擇一支可愛的小熊做為吉祥物，圓嘟嘟的身材讓人覺得相當可愛。至於為什麼取名為「Clutch」？原因是在1993-94年首度奪下總冠軍，當時城市的暱稱為「Clutch City」，因此「Clutch the Bear」也成為火箭吉祥物的名稱。