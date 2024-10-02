我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國慶晚會10月5日登場，台北市長蔣萬安親赴大巨蛋視察。（圖／北市府提供）

「113年國慶晚會」即將於10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，由於今年國慶晚會是大巨蛋啟用後首度舉辦非運動賽事，更邀請到天后「二姐」江蕙復出開唱，預計將有2萬人入場。台北市長蔣萬安今（2）日下午利用山陀兒颱風防災空擋，前往大巨蛋視察。蔣萬安赴大巨蛋視察國慶晚會準備情形，除了完整檢視出入口的驗票及安檢規劃、觀眾入場及離場動線外，也前往球場層視察舞台、貴賓席的搭設情形、了解第二現場的舞台搭設規劃。蔣萬安受訪時表示，最主要先看一下整個動線，還有包括因為當天賴清德總統會來，所以除了驗票、還有安檢，然後貴賓層B2層、B1層L1開放一般民眾進場，當然要確保動線的順暢，然後相關的訊息能夠清楚傳遞給取得票務的民眾讓他們了解，另外也會看一下整個場地的布置，以及今天各項防颱的準備。台北大巨蛋從啟用至今11個月，至少已經漏水16次，面對強颱「山陀兒」來襲，10月5日又將舉行國慶晚會，各界關心大巨蛋是否會再度漏水。蔣萬安今日上午出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，會後受訪表示，體育局有再次要求遠雄必須要在10月4號以前，針對大面積影響的區域，以及國慶晚會舉辦的區域來改善。