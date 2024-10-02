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▲美國奧克蘭大學（Oakland University）學生會特別舉辦美國總統大選副總統辯論直播收看派對，邀來支持民主黨與共和黨的學生觀看辯論，學生們也在現場交流對政治與這次美國總統大選的看法。（圖／翻攝自美聯社影片截圖）

美國總統大選副總統辯論在當地時間1日晚間（台灣時間2日上午）登場，由哥倫比亞廣播公司（CBS）主辦，民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）與共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）對決，美國奧克蘭大學（Oakland University）學生會特別舉辦直播收看派對，邀來支持民主黨與共和黨的學生觀看辯論，學生們也在現場交流對政治與這次美國總統大選的看法。根據《美聯社》報導，奧克蘭大學學生會舉辦的副總統辯論直播收看派對，約有50多位學生參加，包括民主黨的學校社團以及共和黨的學校社團。學生會在現場發放給所有人紅旗和綠旗，辯論中若支持候選人所說的觀點就揮舞紅旗，若反對則揮舞綠旗。一位學生強森（Marcus Johnson）表示，「我認為他們兩位都很好地表述了自己想要傳達的觀點。我認為范斯做到了川普想做的事，那就是冷靜地陳述他的觀點——儘管這些觀點或許並不準確——而沒有陷入混亂，就像我們上次辯論看到的那樣」。另位支持共和黨的學生艾歷亞斯（Anthony Elias）表示，「儘管我是比較傾向於右派，但上次的總統辯論真的沒能引起我的共鳴。不過，這次辯論讓我對即將到來的選舉稍微增添了一些信心」。支持民主黨的學生利歐提（Gio Liotti）則表示，「我希望賀錦麗和華茲能贏，我的票肯定會投給他們。我也希望這次辯論能改變其他人的想法，最好是能讓他們轉而支持我們這一方」。不過，利歐提說辯論並沒有改她自己的看法。